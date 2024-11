PSG Mercato : Riolo confirme le retour de Christopher Nkunku

Mécontent de son utilisation à Chelsea, Christopher Nkunku pourrait changer d’air cet hiver et le PSG serait très intéressé par son renfort. Un retour à venir de l’ancien titi validé par Daniel Riolo.

Mercato : Intérêt réciproque entre Christopher Nkunku et le PSG

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Christopher Nkunku pourrait envisager un départ de Chelsea lors du prochain mercato hivernal, à en croire le quotidien L’Équipe. Et selon les renseignements divulgués ces derniers jours par PSG Inside Actus, c’est dans son club formateur que l’attaquant de 27 ans pourrait rebondir. Le portail dédié au club de la capitale assure que Nkunku serait favorable à un retour chez les Rouge et Bleu.

Son attachement pour le maillot parisien est resté intact et le natif de Lagny-sur-Marne souhaite retrouver du plaisir et du temps de jeu dans un environnement « familier. » Pour la presse anglaise, les Blues pourraient même profiter de l’intérêt du PSG pour Christopher Nkunku pour récupérer Randal Kolo Muani dans le cadre d’un échange de joueurs qui pourrait arranger les deux clubs. En attendant le début des négociations entre Luis Campos et les dirigeants de Chelsea, Daniel Riolo a déjà validé le retour possible de Nkunku au Paris SG.

Riolo pressé de revoir Nkunku sous le maillot du Paris SG

Six ans après son départ et un transfert au RB Leipzig contre un chèque d’environ 20 millions d’euros, Christopher Nkunku pourrait signer son retour au Paris Saint-Germain dès le prochain hiver. À la recherche d’un renfort offensif capable de transformer les nombreuses occasions de l’équipe de Luis Enrique lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions, le club de la capitale suivrait avec attention la situation du joueur du côté de Chelsea.

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son avis sur la possibilité de revoir Nkunku revenir au Paris Saint-Germain en janvier. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le journaliste est très pressé de voir l’ancien partenaire de Neymar intégrer le groupe de Luis Enrique. Selon lui, le profil du joueur de Chelsea correspond parfaitement aux besoins actuels du leader de Ligue 1.

« C’est un profil qu’on a pas des masses dans notre football. Le mec est capable de garder les ballons, de jouer dans ce rôle de faux 9, mais si tu le fais jouer sur un côté, il peut également être performant. C’est un excellent joueur », a souligné Daniel Riolo, qui pense que le club parisien va certainement le ramener effectivement cet hiver.

« Peut-être que le PSG va le rapatrier. Il a rejoint un club avec un effectif pléthorique (Chelsea, NDLR). Rappelons qu’il avait quitté Paris en raison de la forte concurrence. Mais peut-être que le PSG va lui offrir une nouvelle chance. Il possède une technique très intéressante », ajoute l’éditorialiste. Reste maintenant à savoir si les deux clubs parviendront à un accord pour Christopher Nkunku.