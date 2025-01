ASSE : Des surprises dans le groupe de Horneland, la compo de Saint-Etienne face à Reims

Le premier groupe d’Eirik Horneland à l’ASSE est connu. Il a choisi une vingtaine de joueurs pour affronter le Stade de Reims, samedi (17 h). On note un grand retour et deux surprises dans le groupe.

ASSE : Première convocation de Briançon en Ligue 1

Eirik Horneland, nouvel entraîneur de l’ASSE, a convoqué vingt joueurs pour affronter le Stade de Reims au stade Geoffroy-Guichard, samedi, lors de la 16e journée de Ligue 1. Parmi les joueurs convoqués figure bien Anthony Briançon. Blessé et opéré du genou depuis l’été, il n’a disputé aucun match cette saison avec l’AS Saint-Étienne.

Il s’agit d’ailleurs de sa première apparition dans le groupe des Verts en Ligue 1 cette saison. Le défenseur central de 30 ans était présent dans le groupe retenu par Laurent Huard (entraîneur intérimaire) en Coupe de France, mais il était resté sur le banc des remplaçants de l’ASSE contre l’OM, le 22 décembre dernier.

Kévin Pedro et Djylian N’Guessan dans le groupe de Horneland

Outre Anthony Briançon, Eirik Horneland a inscrit deux jeunes joueurs du centre de formation stéphanois sur sa liste : Kévin Pedro et Djylian N’Guessan. Le défenseur de 18 ans compte une brève apparition en Ligue 1 et un match entier disputé en Coupe de France. Contrairement à Pedro, l’avant-centre de 16 ans n’a pas encore joué avec l’équipe professionnelle de l’ASSE, bien qu’il ait signé son premier contrat professionnel à la mi-novembre 2024.

Pour la composition de son équipe, le technicien norvégien fait face à un véritable casse-tête en raison des absences de plusieurs joueurs, notamment Ibrahim Sissoko et Yunis Abdelhamid, qui sont suspendus, mais aussi Mathis Amougou, déclaré forfait à cause d’une douleur au mollet, et Yvann Maçon.

La compo probable de l’ASSE contre le Stade de Reims :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : P. Ekwah, B. Bouchouari, L. Mouton

Attaquants : A. Boakye, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, P. Cornud, A. Briançon, K. Pedro, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu, M. Cafaro, D. N’Guessan