ASSE-SDR : Eirik Horneland fait un premier choix fort à Saint-Etienne

En attendant la composition de l’ASSE pour le match contre le Stade de Reims, Eirik Horneland a fait un premier choix fort la veille de la rencontre cruciale pour les Verts, samedi (17 h) à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Larsonneur reconduit capitaine, une marque de confiance de Horneland

Pour son premier match à la tête de l’encadrement technique de l’ASSE, Eirik Horneland devra composer avec un groupe incomplet. Il a déclaré Mathis Amougou forfait ce vendredi en raison d’une blessure au mollet. Ibrahim Sissoko et Yunis Abdelhamid sont, quant à eux, suspendus. Quatre autres joueurs de Saint-Étienne sont actuellement en soins à l’infirmerie : Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Yvann Maçon et Ben Old.

Avant de dévoiler son groupe pour le match contre le Stade de Reims, le nouvel entraîneur des Verts a désigné son capitaine. Son choix s’est porté sur Gautier Larsonneur. Le gardien de but de l’ASSE avait déjà récupéré le brassard lorsque Olivier Dall’Oglio avait relégué Yunis Abdelhamid sur le banc de touche. Il est donc reconduit dans ce rôle par Eirik Horneland.

« Gautier sera le capitaine et, vous l’aurez donc deviné… s’il est capitaine, il sera sur le terrain samedi », a-t-il annoncé.

Gautier Larsonneur : « Le brassard ne change rien… »

Interrogé sur son nouveau rôle, le portier numéro un de l’ASSE estime que cela ne change rien à son engagement sur le terrain et à son statut de leader dans le vestiaire. « Le brassard ne change rien à nos objectifs. Il faut se battre pour l’équipe et être déterminé. […] Je n’ai jamais eu besoin d’un brassard pour être déterminé, pour être un leader. À Brest, lorsque j’étais plus jeune, je pouvais “gueuler” sur des mecs qui avaient 34 ans… », a réagi Larsonneur.