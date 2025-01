ASSE : Derrière la victoire de Saint-Etienne contre Reims, des doutes persistants !

L’éclatante victoire de l’ASSE, lors du premier match d’Eirik Horneland, n’a pas du tout levé les doutes de Simon Dutin quant à l’équipe stéphanoise. Il estime que l’effectif actuel de l’AS Saint-Etienne ne peut assurer son maintien en Ligue 1.

L’ASSE relève la tête grâce à sa victoire sur Reims

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a dirigé son premier match en Ligue 1 samedi dernier. Il a remporté une victoire convaincante face au Stade de Reims (3-1), grâce à un doublé d’Augustine Boakye et un but splendide de Lucas Stassin. Les Verts, menés à la pause, ont réalisé une seconde période remarquable, montrant un visage bien plus convaincant que lors de leurs dernières sorties.

Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives et semble insuffler un nouvel élan à l’équipe. L’arrivée d’Eirik Horneland a apporté un vent de fraîcheur et une dose de confiance aux joueurs stéphanois. Barragistes avant ce match, ils sont désormais hors de la zone rouge.

Dutin ne croit pas au miracle : L’ASSE est toujours en danger selon lui

Cependant, l’optimisme est tempéré par les analyses de certains observateurs. Simon Dutin, par exemple, reste sceptique quant aux chances de maintien de l’ASSE. Il reconnaît les qualités du nouvel entraîneur mais estime que l’effectif actuel est trop limité pour assurer le maintien en Ligue 1.

« Pour moi, l’ASSE y va tout droit (en Ligue 2) « , a déclaré le journaliste et chroniqueur sur RMC, dans des propos relayés par Peuple-Vert. « La victoire face à Reims ne suffit pas à masquer les problèmes fondamentaux de l’équipe. L’effectif est trop faible et prend trop de buts. »

Simon Dutin souligne également que d’autres équipes en lutte pour le maintien, comme Angers SCO (14e avec 16 points), semblent mieux armées : « Angers, ça joue beaucoup mieux que l’ASSE ». Pour conclure, il pose une question pertinente : « Voyez-vous vraiment trois équipes moins fortes que l’AS Saint-Étienne ? »

En effet, la situation de l’ASSE reste précaire. À l’issue de la 16e journée, les Verts occupent la 15e place avec 16 points, soit seulement un point d’avance sur le nouveau barragiste, le FC Nantes, et trois points de plus que le premier relégable, le Havre AC. Les prochains matchs seront donc cruciaux pour l’avenir du club.