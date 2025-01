Mercato RC Lens : Coup de tonnerre au RCL ! La signature de Pau Lopez annulée

Pau Lopez ne viendra pas au RC Lens lors de ce mercato d’hiver. Alors que le club a déjà annoncé son arrivée, le RCL vient de révéler que la signature du gardien de but a finalement capoté.

Mercato RC Lens : Le RCL perd Pau Lopez, retour à la case départ ?

Le RC Lens est dans un véritable dilemme pour son mercato hivernal. Alors qu’il venait de céder Brice Samba au Stade Rennais, le club sang et or ne pouvait pas s’imaginer un tel revirement de situation. Pourtant, 24h plus tôt, le RCL se réjouissait de l’arrivée de Pau Lopez, prêté par l’Olympique de Marseille. « Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2025, avec option d’achat », avaient annoncé les Sang et Or.

Cependant, c’était sans compter sur le revirement de situation de la part de Girona. Le club espagnol, où Pau Lopez était prêté, a annoncé à l’OM sa volonté ferme de conserver le gardien de but. Une décision qui ne fait pas les affaires du club lensois. « Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée », annonce le RC Lens dans un communiqué.

« Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature », indique le communiqué du RCL.

Un casse-tête pour les dirigeants lensois

Cette annulation de l’arrivée de Pau Lopez place le Racing Club de Lens dans une situation délicate. Le club doit désormais trouver un nouveau gardien pour pallier le départ de Brice Samba, déjà officiellement transféré au Stade Rennais. Les options se réduisent et le temps presse. Hervé Koffi est actuellement le seul gardien professionnel de l’effectif lensois.

Les dirigeants devront donc agir rapidement pour trouver un remplaçant à Brice Samba et assurer la sécurité de leur but. Les prochaines heures s’annoncent cruciales pour les Artésiens. Le club devra explorer de nouvelles pistes pour trouver un gardien expérimenté capable de s’intégrer rapidement à l’équipe.