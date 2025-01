Mercato RC Lens : L’entourage d’Abdukodir Khusanov met les choses au clair sur son avenir

Défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov attire la convoitise de plusieurs clubs lors de ce mercato d’hiver. Mais le jeune défenseur central ouzbek du RCL n’est pas pressé de décider pour son avenir.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov aura le dernier mot sur son avenir

Le nom d’Abdukodir Khusanov est au cœur de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines alors que le mercato d’hiver bat son plein. Le jeune défenseur ouzbek du RC Lens, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs de Ligue 1, est courtisé par les plus grands clubs européens. Si le Racing Club de Lens serait tenté de céder son joyau pour renflouer ses caisses, l’entourage du joueur a tenu à clarifier la situation.

Selon des confidences de l’entourage du joueur à Foot Mercato, la décision finale reviendra à Abdukodir Khusanov lui-même. L’aspect sportif sera primordial dans son choix. « La décision finale sera prise par le joueur et nous devons tous comprendre qu’il est l’acteur principal du dossier. Nous ne sommes pas pressés et une fois que nous aurons reçu toutes les offres, le joueur et sa famille prendront la meilleure décision », révèle-t-on.

Le jackpot pour le RC Lens avec Abdukodir Khusanov ?

L’avenir d’Abdukodir Khusanov au RC Lens reste donc incertain. Si le joueur est très courtisé, il n’est pas exclu qu’il décide de rester dans le Nord pour poursuivre sa progression. Tout dépendra des projets sportifs qui lui seront proposés et de ses ambitions personnelles. Le RC Lens se retrouve face à un dilemme.

D’un côté, la vente de Khusanov permettrait au club d’engranger une somme importante, nécessaire pour équilibrer les comptes. De l’autre, perdre un joueur aussi talentueux pourrait affaiblir l’équipe et retarder son projet sportif.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir d’Abdukodir Khusanov. Le joueur et son entourage vont étudier attentivement toutes les offres reçues avant de prendre une décision définitive.