Alors que le mercato hivernal bat son plein, la théorie de la vente OM revient en force. De plus en plus d’indices semblent confirmer un accord entre Frank McCourt et des investisseurs saoudiens autour du rachat de l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt aurait déjà un accord avec les Saoudiens

L’avenir de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats, avec des rumeurs persistantes sur un éventuel rachat par des investisseurs saoudiens. Malgré cette théorie omniprésente de la vente OM, le propriétaire Frank McCourt affiche une détermination inébranlable à soutenir son projet pour le club phocéen.

Après un mercato estival ambitieux, l’OM poursuit ses efforts pour renforcer son effectif. L’arrivée récente de Luiz Felipe démontre cette volonté claire de la direction de consolider l’équipe et de viser des performances plus élevées en Ligue 1. D’ailleurs, le président Pablo Longoria et son équipe travaillent activement à attirer d’autres renforts lors de ce mercato d’hiver, ce qui témoigne d’un engagement à long terme de Franck McCourt.

Toutefois, les rumeurs autour de la vente OM ne faiblissent pas, notamment sous l’impulsion de Thibaud Vézirian. Depuis plus de quatre ans, l’ancien journaliste de L’Equipe affirme que le rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens est imminent. Sur sa chaîne Twitch, il a récemment réitéré ses affirmations, en évoquant des « confirmations étatiques » reçues de ses sources.

Vente OM : Thibaud Vézirian a reçu des confirmations étatiques

Le principal instigateur de la vente OM est convaincu d’un deal tacite entre Frank McCourt et un consortium international mené par l’Arabie Saoudite. Cependant, il reste évasif sur les détails de cette opération et ne fournit pas de calendrier pour appuyer sur ses éléments déclarations.

« Je n’ai aucune idée de quand ils vont annoncer le deal », a-t-il confié à ses abonnés, tout en ajoutant : « J’ai juste le sourire car j’ai eu des confirmations étatiques en haut lieu (…) Je suis convaincu que cela arrivera ». Malgré ces propositions, les supporters marseillais restent dans l’attente de preuves tangibles.

Les déclarations fréquentes de Thibaud Vézirian sur la vente OM n’ont pour l’instant trouvé aucun écho dans les faits. Le manque de preuves concrètes alimente ainsi la méfiance, d’autant que Frank McCourt continue d’investir dans son club et réaffirme son engagement à long terme. La prudence est donc de mise face à ce dossier sensible qui divise les supporters marseillais.