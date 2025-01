Depuis quelques jours, des rumeurs circulent concernant un éventuel transfert de Wissam Ben Yedder au Montpellier HSC. L’international français aurait été annoncé comme renfort potentiel pour la ligne d’attaque dirigée par Jean-Louis Gasset. Cependant, dans une interview récente, le président du club, Laurent Nicollin, a démenti fermement ces allégations, mettant ainsi un terme à cette polémique.

Wissam Ben Yedder et les spéculations autour du Montpellier HSC

En raison des difficultés offensives rencontrées cette saison, Jean-Louis Gasset cherche à recruter un attaquant expérimenté et polyvalent pour renforcer l’effectif du Montpellier HSC. Parmi les noms évoqués figurent Keita Baldé, Elye Wahi, et Wissam Ben Yedder. Cependant, ce dernier a suscité une vive controverse en raison de sa condamnation récente à deux ans de prison avec sursis pour des faits d’ivresse et d’agression sexuelle.

Ce potentiel recrutement a été vivement critiqué par plusieurs personnalités du football. Le journaliste Dave Appadoo a notamment déclaré :

« Dans quel monde se disent-ils que Ben Yedder est une bonne idée ? Je transpose pour être clair : si un club envisageait de recruter quelqu’un condamné – et je dis bien condamné, pas accusé – pour agression à caractère raciste, est-ce qu’on se poserait la question de le recruter ? Jamais ! Ou alors, il faut assumer que l’agression féminicide est perçue comme moins grave qu’une agression raciste. »

Montpellier HSC : Laurent Nicollin met fin aux rumeurs sur Wissam Ben Yedder 3

Laurent Nicollin met fin à la polémique

Face à cette vague de critiques, Laurent Nicollin a pris la parole pour clarifier la situation. Lors d’une interview accordée à Midi Libre, il a catégoriquement nié tout intérêt du club pour Wissam Ben Yedder :

« Cela n’a jamais été une piste. On en prend plein la gueule, mais on n’a jamais discuté financièrement avec Ben Yedder. Si chaque fois que quelqu’un appelle pour proposer un joueur, on doit justifier si on le prend ou pas… Je sais que l’on nous prend pour un club de débiles, de nuls et d’incompétents, mais si on prend quelqu’un, on veut un joueur en activité et présent dans un club. On est dernier, on ne va pas attendre deux mois avant qu’il soit compétitif. »

En conclusion, le président du Montpellier HSC a également précisé qu’aucun transfert ne sera possible cet hiver sans ventes préalables : « Il faut des transferts et de l’argent dans les caisses pour se permettre de faire quelque chose. »