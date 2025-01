Stade Brestois : Éric Roy affirme que « Lyon reste une équipe forte »

Après une défaite décevante face à Angers SCO le week-end dernier, le Stade Brestois cherche à se racheter lors de la 17e journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais. En conférence de presse, Éric Roy a partagé son analyse de la situation et s’est montré prudent face à la qualité des Gones.

Éric Roy attend une réaction contre Lyon

Malgré un parcours remarquable en Ligue des Champions, le Stade Brestois peine à confirmer en Ligue 1 cette saison. Les performances des Ty Zefs contrastent avec celles de la saison précédente. L’exemple le plus récent est la défaite (0-2) contre Angers SCO le week-end dernier. En conférence de presse, l’entraîneur Éric Roy a exprimé sa déception suite à cette contre-performance :

« On n’a pas fait plaisir aux supporters face à Angers lors de notre dernier déplacement. On est un peu moins performants que l’année dernière, en partie à cause des blessures. On a eu un taux de réussite défensif insuffisant… Une fois de plus, nous avons participé à un scénario qui nous met en difficulté. Cela a déjà été le cas à Montpellier ou à Monaco. Le staff et moi-même nous remettons en question et travaillons pour en tirer les leçons. Ce n’est pas une psychose, mais il faut progresser. »

Concernant la confrontation avec Lyon, Éric Roy espère une réaction forte de ses joueurs : « J’espère voir un esprit de revanche de la part des joueurs face à Lyon samedi. » Cependant, il reste vigilant face à la qualité de jeu des Lyonnais : « Lyon est une équipe très forte, rien à voir avec la formation de l’année dernière. Ils ont des qualités qu’il faudra contrer. Si on fait un gros match, on aura notre chance, et il faudra la jouer à fond. »

Point sur les joueurs blessés

Lors de la conférence de presse, Éric Roy a également donné des nouvelles de plusieurs joueurs en convalescence, notamment Pierre Lees-Melou, Jonas Martin et Soumaïla Coulibaly :

« Côté infirmerie, les absents restent les mêmes, mais il y a des évolutions positives. Pierre Lees-Melou a partiellement repris les entraînements et devrait bientôt participer à des séances complètes. Il est en bonne condition physique, car il a continué à travailler durant sa période d’éloignement. On verra comment il réagit à une intensité plus élevée. Soumaïla Coulibaly revient samedi matin des Pays-Bas, et nous ferons un point avec lui. Julien Le Cardinal poursuit également sa rééducation. Pour Jonas Martin, son retour prendra un peu plus de temps. »