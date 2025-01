FC Nantes – AS Monaco : Le FCN et l’ASM se neutralisent au terme d’un match fou

Le match entre le FC Nantes et l’AS Monaco a tenu toutes ses promesses ce vendredi en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont livrées un combat acharné, marqué par de nombreux rebondissements et des buts spectaculaires. Au final, c’est un partage des points qui a sanctionné cette rencontre (2-2) entre le FCN et l’ASM.

FC Nantes – AS Monaco : Le FCN effleure l’espoir face à l’AS Monaco

Après avoir accroché le LOSC lors de la précédente journée, le FC Nantes était très attendu ce vendredi face à l’AS Monaco. Sans surprise, les Monégasques sont les premiers à mettre le pied sur le ballon avec une grosse domination à l’entame de la rencontre. Mais ce sont les Nantais qui se montrent dangereux avec une première alerte de Moses Simon, de retour de blessure, à la 10ème minute. Une minute après, c’est la sanction.

Le FC Nantes trouve le chemin des filets à la 11e minute grâce à Matthis Abline, qui lance parfaitement les Canaris. A la réception d’un centre de Thomas, le milieu de terrain a profité d’une erreur défensive monégasque pour tromper Köhn d’une frappe croisée. Les hommes d’Antoine Kombouaré doublent ensuite la mise en début de seconde période grâce à un but de Kevin Amian. Une avance qu’ils finiront par perdre en seulement 7 minutes.

L’AS Monaco se réveille et arrache le nul face au FCN

Menés de deux buts d’écart, les hommes d’Adi Hunter n’ont pas abdiqué. Cinq minutes après le deuxième but nantais, l’AS Monaco refroidit la Beaujoire grâce à la réduction du score signée Breel Embolo. Le Suisse est parfaitement servi par l’arrière droit Wilfried Singo sur un centre. Le club du Rocher met les pendules à l’heure à la 59e minute.

Alors que Anthony Lopes, arrivé cet hiver et impeccable jusque-là, s’est complètement troué sur l’action, Mohammed Salisu égalise (2-2). La fin de match a été très intense, avec de nombreuses occasions de part et d’autre. Les deux équipes auraient pu l’emporter, mais le score n’a pas évolué. Le FC Nantes, avec ce nouveau nul, reste 14ème au classement tandis que l’AS Monaco est troisième.