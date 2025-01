FC Nantes : Une grosse absence et un retour de taille au FCN face à l’AS Monaco

Le FC Nantes recevra l’AS Monaco ce vendredi sans son capitaine Pedro Chirivella, blessé au genou. En revanche, Moses Simon effectue son retour dans le groupe. De quoi soulager Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Le FCN accueille l’AS Monaco sans son capitaine

Les Canaris retrouvent leur public à la Beaujoire ce vendredi soir pour affronter l’AS Monaco. Malheureusement pour Antoine Kombouaré, le FC Nantes devra composer sans son capitaine, Pedro Chirivella. Le patron de l’entrejeu des Nantais, touché lors du match face au LOSC, souffre d’une « petite entorse » du genou et sera absent pour cette rencontre.

« C’est un contact au niveau du latéral interne. Il sera absent vendredi. Après, on verra au jour le jour », a précisé l’entraîneur nantais. En plus de l’absence de Chirivella, le FC Nantes sera privé de Tino Kadewere pour cette rencontre. L’attaquant zimbabwéen, qui n’a plus joué depuis début novembre, a connu une nouvelle rechute au quadriceps. « C’est la mauvaise nouvelle », a regretté Kombouaré.

Le retour de Moses Simon dans le groupe du FCN

Une bonne nouvelle vient cependant atténuer ces absences au FC Nantes. Moses Simon, qui s’était fait opérer du tibia avant la dernière trêve internationale, a repris l’entraînement collectif en début de semaine. « Il est monté en puissance. La question, c’est surtout au niveau du temps de jeu », a tempéré Kombouaré.

Le Nigérian devrait donc faire son retour dans le groupe, mais sa condition physique ne lui permettra peut-être pas de débuter la rencontre. Avec ces absences, Antoine Kombouaré devra composer avec un effectif réduit pour affronter l’AS Monaco.