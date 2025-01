Mercato FC Nantes : Un cador turc se penche sur Nathan Zézé, le crack du FCN

Le jeune défenseur du FC Nantes, Nathan Zézé, suscite l’intérêt de nombreux clubs pendant ce mercato hivernal. Le géant turc Fenerbahçe se serait renseigné sur la situation de la pépite du FCN.

Mercato FC Nantes : Nathan Zézé vers la Turquie cet hiver ?

Nathan Zézé affole encore l’Europe pendant ce mercato hivernal. De nombreux clubs se bousculent pour s’attacher ses services. Depuis quelques mois, le Bayer Leverkusen et West Ham United mènent une rude bataille pour recruter le jeune défenseur du FC Nantes. Ces deux formations seraient prêtes à débourser 30 millions d’euros pour s’offrir Nathan Zézé.

Selon les informations de L’Équipe, l’Inter Milan envisage de revenir à la charge pendant ce mercato hivernal avec une offre plus intéressante pour convaincre les dirigeants du FC Nantes. Les Nerazzurri avaient accéléré les discussions lors du dernier mercato estival et avaient formulé une offre de 15 millions d’euros (bonus compris) pour Nathan Zézé. Mais les dirigeants du FC Nantes avaient rejeté cette offre du géant italien.

La direction du FC Nantes exigerait plus de 30 millions d’euros avant de laisser partir sa pépite. Un géant turc entre maintenant dans la course pour la signature de Nathan Zézé. Selon les informations de Ouest-France, Fenerbahçe est en quête d’un défenseur central et aurait jeté son dévolu sur la pépite nantaise. Les dirigeants turcs auraient entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Cependant, ils n’ont pas encore formulé une offre concrète pour le joueur.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Nathan Zézé est estimée à 12 millions d’euros. Cette saison, il a déjà disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Nantes.