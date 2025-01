PSG – ASSE : Le Paris SG annonce une mauvaise nouvelle à Luis Enrique

À la veille de la réception de l’ASSE, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le PSG a fait le point sur son groupe. Luis Enrique devra se passer des services d’un cadre pour affronter les Verts.

PSG : Deux forfaits avant la réception de l’ASSE

En clôture de la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Saint-Étienne ce dimanche, à 20h45, au Parc des Princes. Pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, pourra compter sur un groupe presqu’au complet, puisque deux éléments manquent à l’appel à l’entraînement du jour.

En effet, dans son point médical d’avant-match, le PSG a annoncé que son capitaine Marquinhos, « victime d’une petite gêne au niveau de l’adducteur lors du Trophée Des Champions » contre l’AS Monaco, « effectuera un entraînement individualisé ce jour. » Le jeune attaquant Ibrahim Mbaye (16 ans), quant à lui, « souffre d’une entorse de la cheville gauche. Il sera indisponible plusieurs semaines. »

À une dizaine de jours du choc de Ligue des Champions contre Manchester City, cette blessure de Marquinhos est une mauvaise nouvelle pour le PSG et Luis Enrique, qui donnera plus de détails sur la situation de l’international brésilien lors de sa conférence de ce samedi, à 13 heures. Alors qu’aucun joueur n’est suspendu pour le match, il y aura donc deux absents sur blessures et possiblement plusieurs autres pour des raisons de choix de l’entraîneur, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio en tête.