En clôture de la première moitié de Ligue 1, l’AJ Auxerre affrontait le LOSC Lille vendredi dernier. Après un match serré, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). En conférence de presse, l’entraîneur Christophe Pélissier a salué l’attitude de ses joueurs.

L’AJ Auxerre tient tête au LOSC Lille : Christophe Pélissier s’en félicite

Lors de cette rencontre, les joueurs de l’AJ Auxerre ont fait preuve d’engagement et de détermination. Contrairement à leurs récentes performances contre le RC Strasbourg, qui s’étaient soldées par une défaite (1-3), les Auxerrois ont montré un grand sens de la solidarité tout au long des 90 minutes. À défaut de décrocher la victoire face au LOSC Lille, ils ont préféré sécuriser un match nul pour conclure cette première partie de saison sur une note positive.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Christophe Pélissier s’est réjoui de la prestation de ses hommes : « Il fallait être solidaires, généreux, et garder nos intentions de jeu vers l’avant. Quand un groupe dégage de telles valeurs, ça procure beaucoup de satisfaction. Ça aurait été très dur de ne pas prendre un point ce soir », a-t-il déclaré aux journalistes.

AJ Auxerre : Christophe Pélissier salue la solidarité de ses joueurs face au LOSC Lille 3

Il a également souligné la performance de certains joueurs, particulièrement efficaces et exemplaires : « Vraiment, je suis très content pour Théo ! Il a un comportement de numéro deux exemplaire. On l’a vu progresser. Je tire un coup de chapeau à Olivier Lagarde et à toute son équipe de gardiens. » Grâce à ce résultat encourageant, l’AJ Auxerre reste bien positionnée et conserve l’espoir d’approcher le top 6.

Pour Christophe Pélissier, ce bilan de mi-saison est positif : « On finit la phase aller avec 22 points. Je pense qu’on aurait signé pour ça en début de saison. »

Cependant, il demande à ses joueurs de maintenir cette dynamique et d’en faire encore plus lors des prochaines rencontres : « Maintenant, il faudra faire aussi bien, sinon mieux », a conclu Christophe Pélissier.