Le Havre – RC Lens : Will Still avec Goduine Koyalipou mais sans Khusanov

Will Still et le RC Lens tenteront de rebondir ce dimanche lors d’un déplacement face au Havre. L’entraîneur des Sang et Or devra faire sans le défenseur central Abdukodir Khusanov mais avec l’attaquant Goduine Koyalipou.

HAC – RC Lens : Le RCL dévoile son groupe pour affronter Le Havre

Will Still a dévoilé ce samedi la liste des 21 joueurs retenus pour le déplacement au Havre, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1. Le technicien lensois doit composer avec plusieurs absences, mais peut compter sur l’arrivée de sa nouvelle recrue. Le RCL se déplacera au Havre notamment avec l’ambition de prendre les trois points et de poursuivre leur belle saison.

Mais pour ce déplacement, le RC Lens sera privé de plusieurs éléments importants. Rémy Labeau-Lascary, Martin Satriano et Jhoanner Chavez sont toujours à l’infirmerie. Ruben Aguilar, Neil El Aynaoui et Wesley Saïd sont en reprise mais ne sont pas encore prêts. David Pereira Da Costa, exclu lors du dernier match, est suspendu. Enfin, Abdukodir Khusanov, dont le départ est annoncé, ne figure pas dans le groupe.

Les premiers pas de Goduine Koyalipou dans le groupe du RC Lens

La bonne nouvelle vient du recrutement de Goduine Koyalipou qui intègre directement le groupe lensois.. L’attaquant, arrivé en début de semaine, aura l’occasion de faire ses débuts sous les couleurs sang et or. Outre Koyalipou, deux jeunes issus du centre de formation du RC Lens sont également convoqués : Hervé Boua Dié et Oscar Lenne.

Le groupe lensois complet :

Gardiens : Koffi, Petric, Delplace

Défenseurs : Machado, Danso, Medina, Sarr, Gradit, Frankowski, Pouilly, Lenne

Milieux : Fulgini, Ojediran, Diouf, Zaroury, Mendy, Thomasson, Boua Dié

Attaquants : Sotoca, Nzola, Koyalipou