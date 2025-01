Stade Brestois : Éric Roy savoure son succès contre l’OL

Le Stade Brestois se relance enfin en Ligue 1. Après une défaite surprenante contre Angers SCO, le club breton retrouve le chemin de la victoire en battant l’Olympique Lyonnais (2-1). Un résultat très satisfaisant pour l’entraîneur Éric Roy, qui salue la performance de ses joueurs.

Le Stade Brestois surprend l’OL : Éric Roy s’en réjouit

Bien que l’OL partait favori sur le papier, le Stade Brestois a déjoué les pronostics en renversant la tendance. Les hommes d’Éric Roy ont livré une prestation pleine d’énergie et d’efficacité, notamment en marquant rapidement dans le match. Une entame qui a visiblement satisfait le technicien français de 57 ans :

« C’est une grande satisfaction d’avoir battu l’OL, une équipe très forte. Globalement, on a réussi à les contenir, même s’ils manipulent très bien le ballon. On veut exister dans cette Ligue 1, et cela passe par des prestations comme celle de ce soir. Non seulement on a bien démarré, mais on a aussi marqué dès nos premières situations, ce qui nous a permis de prendre confiance. »

Cependant, Éric Roy exprime quelques regrets concernant le but encaissé : « Le but que l’on prend est regrettable. On savait que le danger venait des centres en retrait, et c’est exactement ce qui s’est passé. »

Les performances individuelles saluées

L’entraîneur brestois a également profité de cette victoire pour souligner la performance de certains de ses joueurs, notamment Kamory Doumbia :

« Il a réalisé une très belle prestation. Avec son intelligence de jeu et sa technique, il montre qu’il a un niveau supérieur. Mais ce soir, il a aussi défendu et participé activement au pressing. Il a un petit gabarit, mais un esprit de leader. C’est pour coacher des garçons comme lui – et d’autres – que je fais ce métier. »

Éric Roy a également mentionné l’excellent travail des milieux de terrain : « Mahdi Camara aurait pu réaliser un match parfait. Il a été remarquable, que ce soit avec ou sans ballon. Il a énormément progressé en deux ans, et je suis convaincu que cela va continuer grâce à son sérieux et son implication. Hugo Magnetti, comme d’autres, a également été exemplaire ce soir. »