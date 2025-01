Mercato OM : De Zerbi dégonfle un malaise avec un jeune attaquant

Alors que le mercato de l’OM s’enflamme, Roberto De Zerbi est pointé du doigt pour sa gestion du jeune talent Enzo Sternal. L’entraîneur italien s’est exprimé sur cette polémique.

La mise au point de Roberto De Zerbi pour Enzo Sternal

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille a insufflé un vent de fraîcheur et de résultats probants. Les Phocéens, sous la houlette de l’Italien, se maintiennent dans le haut du classement, en occupant la deuxième de Ligue 1. Cependant, l’entraîneur de l’OM est régulièrement critiqué pour sa gestion des jeunes joueurs.

Le cas d’Enzo Sternal, révélation de la Coupe Gambardella, illustre bien cette polémique. Le jeune attaquant peine à trouver sa place en équipe première et serait proche de signer à Anderlecht, en Belgique. Interrogé sur le sujet, Roberto De Zerbi a été clair : la performance prime sur tout le reste.

L’entraîneur de l’OM priorise les résultats

Il affirme donner leur chance aux jeunes mais insiste sur le fait que les résultats sportifs sont sa priorité. « Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. Si Enzo n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas », a-t-il indiqué en conférence de presse. Roberto De Zerbi a par ailleurs rappelé que les jeunes joueurs doivent faire preuve de patience et travailler dur pour gagner leur place.

🚨 Roberto De Zerbi 🇮🇹 est 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗟𝗧𝗥𝗘 sur Enzo Sternal 🥶:



« Je ne l'ai pas utilisé beaucoup 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝘆 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝘂𝗶. Je me base sur le terrain et je ne fais pas de… pic.twitter.com/fFJ7gpbg4F — BeFootball (@_BeFootball) January 13, 2025

« Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour (…) Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera », a-t-il ajouté. Les propos de l’entraîneur de l’OM sont tranchés. Et si les supporters marseillais apprécient les résultats, ils espèrent également voir les jeunes talents du club s’épanouir au Vélodrome. De Zerbi devra trouver le juste équilibre entre l’exigence du haut niveau et la formation des jeunes joueurs.