Thomas Pinaroli, journaliste du média Ici Hérault, était au micro le week-end dernier pour analyser le match entre le Montpellier HSC et Angers SCO. Après la défaite du club héraultais, il a partagé ses impressions, affirmant que le MHSC semble désormais condamné à une descente en Ligue 2.

Une défaite, une déception de plus pour Thomas Pinaroli

La défaite du Montpellier HSC (1-3) face à Angers SCO a été un véritable coup dur pour les supporters et les observateurs du club montpelliérain. Thomas Pinaroli, habitué à suivre de près l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset, s’est dit particulièrement déçu par la prestation livrée par les Héraultais. Avant le match, les joueurs affirmaient être prêts à relever la tête, mais cet échec laisse peu d’espoir :

« Après ce match, on peut probablement tirer le rideau et voir tranquillement Montpellier se diriger vers cette Ligue 2. Obtenir un match nul en fin de rencontre aurait relevé du miracle, surtout après que Jean-Louis Gasset et les joueurs ont annoncé que ce match était décisif. Maintenant, il va être compliqué pour eux de trouver les mots », a-t-il analysé.

Montpellier HSC : pour Thomas Pinaroli, « le MHSC fonce vers la Ligue 2 »

Un déclic attendu, mais une situation qui s’aggrave

Thomas Pinaroli a également alerté sur les dernières rencontres restantes, en soulignant que l’équipe semble manquer d’enjeux concrets : « Cette rencontre, censée être celle du déclic, s’est finalement transformée, comme toute la saison, en cauchemar. On pourra nous dire qu’il reste 17 matchs à jouer, toute la phase retour, mais cela devient de plus en plus compliqué. »

Avec ces nombreuses contre-performances, le journaliste doute que le MHSC puisse encore compter sur le soutien de ses supporters. Il cite l’exemple de la réaction de la Butte Paillade : « Au coup de sifflet final, la Butte Paillade a exprimé son mécontentement avec une banderole : “Cassez-vous tous !”. »

Le spectre de la Ligue 2 se rapproche

Pour Thomas Pinaroli, cette énième contre-performance symbolise les maux d’une équipe en perte de repères : « Encore une fois, les Montpelliérains ont raté leur rendez-vous. Une succession de rendez-vous manqués, de matchs ratés… Ils avaient pourtant réagi en égalisant, mais une nouvelle erreur les a replongés dans le désarroi. Ensuite, ce fut le néant, un véritable cauchemar avec, notamment, ce double carton rouge. Les Pailladins peuvent rentrer la tête basse aux vestiaires. Plus que jamais, le MHSC fonce vers la Ligue 2 », a conclu le journaliste.