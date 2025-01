PSG Mercato : 60M€, le Paris SG tout proche d’un exploit pour un attaquant

Sur le point de renforcer son secteur offensif cet hiver avec l’ailier du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aimerait également se séparer de ses indésirables. Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, serait ainsi proche de trouver une solution pour un attaquant.

PSG Mercato : Accord entre un indésirable et la Juventus Turin ?

Le marché des transferts hivernal s’intensifie pour le Paris Saint-Germain. Désireux d’attirer un ailier de classe mondiale pour compenser la perte de Kylian Mbappé, le club de la capitale française est à deux doigts de boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du SSC Naples. L’international géorgien de 23 ans est attendu à Paris cette semaine pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029.

Après deux trois saisons en Serie A, Kvaratskhelia arrive pour renforcer un secteur offensif parisien qui s’apprête à perdre Randal Kolo Muani. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort ne manque pas d’options durant ce mercato hivernal. Tottenham, Chelsea, Manchester United et la Juventus Turin étant vivement intéressés par son profil.

Selon les informations relayées par Marco Conterio de Tutto Mercato Web, l’attaquant du PSG accorde sa priorité à un transfert à la Juve. Séduit par le discours de Thiago Motta, l’entraîneur turinois, Kolo Muani aurait déjà trouvé un accord avec le club italien. La Vieille Dame attend désormais la réponse du PSG, qui ne compte pas brader son joueur.

Randal Kolo Muani cédé pour 60M€ ?

Les prochaines heures s’annoncent décisives pour l’avenir de Randal Kolo Muani. Recruté pour 95 millions d’euros à l’été 2023, l’international français n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif du PSG et son départ est désormais imminent. D’après La Stampa, la Juventus Turin aurait contacté le Paris SG afin d’obtenir le prêt de Kolo Muani, assorti d’une option d’achat de 60 millions d’euros.

Photo : Randal Kolo Muani en difficulté cet hiver.

Les Bianconeri veulent devancer la concurrence et feraient donc pression auprès du club de Nasser Al-Khelaïfi afin d’aboutir à un accord le plus rapidement possible. Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme même ce lundi que le natif de Bondy « partira à 100% » du PSG cet hiver et que « la Juventus et Tottenham ont tous deux repris contact aujourd’hui (lundi) avec le Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. »

Le spécialiste mercato ajoute par ailleurs que « Manchester United a appelé la semaine dernière et reste informé des avancées. Le départ de Rashford serait un facteur clé. » Le Milan AC et le Bayern Munich seraient également sur les rangs. Affaire à suivre…