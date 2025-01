Mercato PSG : 10M€ ! Un crack du football mondial prêt à signer au Paris SG

Sur le point d’officialiser l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli, le PSG pourrait réaliser une autre opération d’envergure dans les semaines ou mois à venir. Pour y parvenir, le Paris SG devra toutefois mettre la main à la poche.

Mercato PSG : Gros coup d’arrêt dans les discussions avec un défenseur

Alors qu’un accord était annoncé pour une prolongation de son contrat, qui court jusqu’en juin 2026, Nuno Mendes aurait finalement changé d’avis et fait comprendre au PSG qu’il ne souhaitait plus signer l’offre transmise par Luis Campos. Présent sur le plateau de l’émission 100% PSG, le journaliste Loïc Tanzi a révélé que l’intérêt soudain de Manchester United pourrait avoir poussé le clan Mendes à ce revirement inattendu.

Ruben Amorim, le manager des Red Devils et ancien mentor du joueur de 22 ans au Sporting Portugal, ayant fait de l’international portugais l’une de ses priorités pour l’été prochain. Le successeur d’Erik ten Hag aurait même fait une promesse sportive et financière au natif de Lisbonne.

« Est-ce que l’arrivée de Manchester United avec Ruben Amorim a tout changé, parce que c’est le même agent et qu’Amorim aurait dit : « Surtout, ne signez pas, je vais le faire venir à Manchester United, il sera titulaire avec un salaire doublé par rapport au Paris Saint-Germain » ? Il y a quelque chose qui s’est passé entre le début du mois d’octobre et l’arrivée d’Amorim.

Manchester est arrivé et il a dit au PSG : « Ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer. » S’il demande quelque chose d’autre ? Pour l’instant, non, il ne veut juste plus signer », a révélé le journaliste de L’Équipe sur France Bleu Bleu. Mais selon les dernières rumeurs concernant ce dossier, le crack portugais aurait bel et bien fait une importante demande au PSG pour signer un nouveau bail.

Nuno Mendes réclame un salaire de 10M€ au Paris SG

Transféré définitivement à l’été 2022 après un prêt concluant d’une saison, Nuno Mendes est rapidement devenu un élément incontournable au sein de l’effectif du PSG. Cependant, le jeune arrière gauche fait partie des plus faibles revenus du vestiaire parisien. Alors que le club de Nasser Al-Khelaïfi souhaite lui faire signer une prolongation jusqu’en juin 2029, l’ancien prodige du Sporting Portugal s’attend à une revalorisation salariale à la hauteur de son statut.

Photo : Nuno Mendes

Le quotidien L’Équipe croit ainsi savoir que Jorge Mendes, l’agent de Nuno Mendes réclamerait un salaire de 10 millions d’euros par saison pour accepter de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Reste à savoir si le club acceptera de s’aligner sur cette exigence du joueur.