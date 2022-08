PSG Mercato : Guardiola répond à Luis Campos pour Bernardo Silva

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 13:11

PSG Mercato : Le Paris SG lorgne Bernardo Silva pour cet été. Pep Guardiola, coach de Manchester City, s’est prononcé sur le cas de son milieu offensif.

PSG Mercato : Luis Campos avance ses pions pour Bernardo Silva

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva envisagerait de changer d’air sur ce mercato estival et le Paris Saint-Germain serait très intéressé par la possibilité de l’intégrer à l’effectif de Christophe Galtier. Ce vendredi, l’émission de la Cope, Tiempo de Juego, en Espagne, confirme que Luis Campos travaillerait effectivement en coulisses afin d’attirer son ancien protégé à l’AS Monaco.

D’après les renseignements recueillis par le portail Le 10 Sport, le milieu de terrain des Citizens se verrait bien au Barça, mais également au PSG, « notamment parce que Luis Campos et son ami Kylian Mbappé font partie du projet. La présence d’une jolie colonie portugaise (Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches) est également un vrai plus pour lui donner envie de venir. »

Le média espagnol Cope affirme même que le champion de France est désormais bien installé dans ce dossier malgré un temps de retard dans les discussions. C’est Jorge Mendes, qui représente les intérêts de Bernardo Silva, et l’agent portugais sait aussi que le club du président Nasser Al-Khelaïfi peut être un excellent moyen de faire monter les enchères.

Mais Luis Campos a du poids également, et son discours pourrait faire de l’effet auprès de l’ancien milieu de l’AS Monaco. Mais les dirigeants parisiens devront d’abord vendre massivement avant de formuler une offre pour le joueur de 27 ans. De son côté, Pep Guardiola calme son calme et laisse toute la latitude à sa direction pour prendre la meilleure décision dans ce dossier.

PSG Mercato : Pep Guardiola prêt à bloquer Bernardo Silva ?

« Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif », a déclaré Christophe Galtier devant les médias, jeudi.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas précisé quels postes étaient ciblés, mais selon le journaliste Fabrizio Romano, Luis Campos viserait en priorité un défenseur central, un troisième milieu et un attaquant relayeur. Et Bernardo Silva pourrait bien être cet attaquant hybride derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé. Les négociations seraient même déjà en cours dans ce sens. D’ailleurs, le manager des Skyblues ne ferme pas forcément la porte à un départ du milieu formé au Benfica Lisbonne.

« Pour de nombreuses raisons, nous devons parfois séparer notre chemin, en particulier en raison du désir du joueur - c'est la chose la plus importante. Je veux que les gens soient heureux d'être ici. Bien sûr, j'aimerais que Bernardo puisse continuer ici. C'est un joueur très spécial dans le vestiaire et pour moi. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Il se passera ce qu'il se passera. S'il reste, c'est parfait, mais s'il doit partir, le football est comme ça », a indiqué le technicien espagnol, en conférence de presse ce vendredi.

Reste maintenant à savoir ce qui se passera dans ce dossier.