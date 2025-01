Mercato ASSE : Un international suédois visé par Saint-Etienne, la piste se confirme

L’intérêt de l’ASSE pour un ailier qui brille dans le championnat suédois se confirme. Le club stéphanois réfléchirait à la faisabilité de son transfert à Saint-Etienne avant la fin de ce mercato d’hiver.

Mercato : L’ASSE tente de recruter Zeidane Inoussa en toute discrétion

À la recherche d’un renfort offensif cet hiver, l’ASSE multiplie les pistes. Le dossier Irvin Cardona, attaquant prioritaire sollicité par les Verts, est ralenti par les exigences de dernière minute de l’Espanyol Barcelone, club auquel il est prêté par le FC Augsbourg.

Parallèlement à cette piste, les recruteurs stéphanois ont ciblé plusieurs joueurs, dont Zeidane Inoussa. Comme l’avait révélé Le Progrès il y a quelques jours, puis confirmé par Foot Mercato, l’AS Saint-Etienne s’intéresse effectivement à l’ailier du BK Häcken en Suède.

Selon le média spécialisé, la direction du club promu en Ligue 1 étudie sérieusement cette piste. Toutefois, la concurrence est rude puisque le Celtic, en Écosse, suit également de près le joueur de 22 ans.

Cible de Saint-Etienne, qui est Zeidane Inoussa ?

Né à Stockholm en Suède, Zeidane Inoussa a été formé à IF Brommapojkarna avant de rejoindre le centre de formation du SM Caen en 2019. Lancé en équipe professionnelle, il a disputé 7 matchs avec le club normand entre 2020 et 2022. Prêté au Real Murcie et à Valence en 2023, il est retourné à Bromma en juillet de la même année.

Depuis janvier 2024, il évolue au BK Häcken, où il est lié jusqu’en décembre 2027. Lors de la dernière saison, le joueur convoité par l’ASSE a brillé en championnat avec 6 buts et 3 passes décisives en 22 matchs. Sur la scène européenne, il a été tout aussi efficace lors des qualifications pour la Conference League, inscrivant 3 buts et délivrant 3 passes décisives en 6 rencontres.

International suédois U21 (deux sélections), Zeidane Inoussa est estimé à 3 millions d’euros sur le marché des transferts, selon Transfermarkt.