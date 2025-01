Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia arrive à Paris, officialisation imminente

Ce n’est plus un secret. Khvicha Kvaratskhelia va quitter les rangs du SSC Naples pour s’engager en faveur du PSG durant ce mercato hivernal. L’ailier géorgien serait même déjà en route pour la capitale française. L’officialisation de ce deal d’envergure ne devrait donc plus tarder.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia a fait ses adieux à ses coéquipiers

Attendu avec impatience depuis l’annonce d’un accord total entre Naples et le PSG, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche de la Ville Lumière. L’ailier géorgien s’est rendu ce mercredi à Castel Volturno, le centre d’entraînement du Napoli, pour faire ses adieux à ses coéquipiers et leur expliquer sa décision.

Certains médias italiens rapportent également que l’ailier de 23 ans a salué une dernière fois la fresque de la légende napolitaine Diego Maradona avant de prendre la direction de Paris. Le quotidien napolitain Il Mattino rapporte notamment que l’international géorgien a pris la photo qui se trouvait sur son casier et a demandé à chacun de ses coéquipiers de la signer.

Un souvenir qu’il emportera avec lui à Paris, où il est attendu ce jeudi. La semaine passée, alors que les premières rumeurs d’un transfert au PSG apparaissaient dans la presse, Kvara a été aperçu dans le quartier espagnol de Naples, où se situe la célèbre fresque de Diego Maradona.

La vidéo n’est apparue sur les réseaux sociaux que ces dernières heures, « notamment parce que Khvicha n’avait aucune envie de médiatiser ce geste : il voulait que cela reste personnel », écrit la publication italienne. Le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport confirme que le protégé d’Antonio Conte est attendu dans la capitale française ce soir. La visite médicale est prévue vendredi matin, avant l’officialisation de son transfert par le Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia présenté à la presse dès vendredi ?

Après l’accord total entre les dirigeants du PSG et leurs homologues du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia devrait effectivement débarquer à Paris ce jeudi afin de passer sa visite médicale vendredi, selon divers médias français et italiens. Si tout se passe bien, l’ancien joueur du Dinamo Batumi s’engagera dans la foulée avec le Paris SG jusqu’en juin 2029.

https://twitter.com/Paris_sginfos/status/1879812013595263181

Concernant le timing de l’officialisation du transfert par le club parisien, elle pourrait intervenir après la conférence de presse de Luis Enrique, vendredi à 13 heures, à en croire le journal Le Parisien. Toujours selon la même publication francilienne, Kvaratskhelia portera le numéro 7 laissé libre par Kylian Mbappé depuis l’été passé et son départ au Real Madrid.

Le nouveau poulain de Luis Enrique ne pourra pas jouer mercredi prochain face à Manchester City en Champions League, ni une semaine plus tard contre Stuttgart. Par contre, il fera ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs le 25 janvier face au Stade de Reims, au Parc des Princes, en Ligue 1. Ce transfert entre Naples et le PSG est d’environ 70 millions d’euros plus des bonus.