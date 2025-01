Mercato FC Nantes : Cengiz Ünder, ancien crack de l’OM s’éloigne du FCN !

L’international turc Cengiz Ünder ne viendra pas au FC Nantes pendant ce mercato hivernal. L’ancien crack de l’OM se dirige vers l’Italie.

Après une expérience difficile à Fenerbahçe, Cengiz Ünder va bientôt quitter la Turquie. En effet, l’ailier turc, qui avait évolué sous les couleurs de l’OM, ne retrouvera pas les pelouses de Ligue 1.

De retour en Turquie depuis un an et demi, Cengiz Ünder espérait retrouver ses meilleurs jours à Fenerbahçe. Mais l’arrivée de José Mourinho a changé la donne. Mis à l’écart par le technicien portugais, l’international turc a rapidement compris qu’il ne trouverait pas le temps de jeu escompté. Depuis le début de la saison, l’international turc n’a disputé que six matchs.

Son agent s’est alors mis en quête d’un nouveau point de chute. La France, où il avait laissé d’excellents souvenirs à Marseille, était une piste privilégiée. Le RC Lens, le LOSC et le FC Nantes ont été approchés. Mais ces trois formations ont décliné l’offre, notamment pour des raisons financières et sportives.

Selon les informations de Presse Océan, Cengiz Ünder n’a été qu’une piste parmi d’autres pour le FCN. La famille Kita, propriétaire du FC Nantes, aurait décidé de ne pas donner suite à cette piste et a préféré se concentrer sur d’autres dossiers pour renforcer l’effectif cet hiver.

Finalement, c’est en Italie que Cengiz Ünder devrait rebondir. Selon le journaliste Ekrem Konur, le Torino serait sur le point de finaliser l’arrivée de l’ailier turc. Un choix qui pourrait s’avérer payant pour le club piémontais, actuellement en lutte pour le maintien en Serie A. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Cengiz Ünder est estimée à 7,5 millions d’euros.