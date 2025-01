ASSE : Kombouaré défie ouvertement Saint-Etienne après l’élimination du FC Nantes

L’ASSE affrontera une équipe du FC Nantes, fraîchement éliminée de la Coupe de France. D’ailleurs, Antoine Kombouaré a bien l’intention de se racheter face à l’AS Saint-Etienne dimanche prochain, après l’élimination du FCN par le Stade Brestois.

Kombouaré avant ASSE-FCN : « On a les moyens d’aller chercher la victoire à Saint-Etienne »

L’ASSE a bénéficié d’une semaine de repos supplémentaire, n’étant pas engagée en Coupe de France. Son adversaire direct, le FC Nantes, éliminé par le Stade Brestois en 16èmes de finale, cherchera à se relancer à Geoffroy-Guichard.

Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais, a clairement exprimé son ambition de l’emporter à Saint-Etienne. « On avait les moyens de passer contre Brest, et on a les moyens d’aller chercher la victoire à Saint-Étienne. C’est ce que j’attends de mon groupe », a-t-il déclaré après l’élimination du FCN.

AS Saint-Etienne – FC Nantes : Un derby crucial dans la course pour le maintien en Ligue 1

Ce derby est crucial pour les deux équipes, toutes deux menacées de relégation et comptant 16 points. L’ASSE, 16ème et barragiste, reçoit un FC Nantes, 15ème grâce à une meilleure différence de buts. Les trois points de la victoire seraient précieux dans cette lutte pour le maintien.

Les Canaris ont montré de belles choses lors de leurs derniers matchs, arrachant des nuls contre le LOSC et l’AS Monaco. De son côté, l’ASSE a alterné le bon et le moins bon, avec une victoire contre le Stade de Reims (3-1) et une défaite face au PSG à Paris (2-1).

Ce match s’annonce donc très disputé, les deux équipes ayant à cœur de s’imposer pour se donner un peu d’air dans la zone rouge.