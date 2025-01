En attendant Kvaratskhelia, le PSG officialise une signature XXL aux USA

Arrivé à Paris ce vendredi matin, Khvicha Kvaratskhelia a passé sa visite médicale et les supporters du PSG n’attendent plus que l’officialisation de son transfert en provenance de Naples. Mais avant cette grosse annonce tant attendue, le Paris SG a dévoilé une opération XXL aux USA.

Après Jordan, le PSG frappe fort avec un partenariat NBA

Après Air Jordan, le Paris Saint-Germain s’associe de nouveau avec une référence dans le monde du basket. En effet, le PSG a publié ce vendredi un communiqué pour une annonce importante et surprenante : le club de Nasser Al-Khelaïfi lance un partenariat avec les San Antonio Spurs, une équipe de NBA, qui démarre avec des événements autour des NBA Paris Games 2025.

« Le Paris Saint-Germain et les San Antonio Spurs annoncent ce jour une série d’événements communs en janvier, à l’occasion des NBA Paris Games 2025. Dans le cadre du déplacement de l’équipe pour deux matches de NBA, les Spurs et le Paris Saint-Germain unissent leurs forces pour proposer des initiatives inspirantes aux fans, tout en tirant parti de cette occasion pour que les deux équipes échangent sur la manière de combiner leurs engagements communs en matière de leadership, d’innovation et d’impact mondial. Cette semaine d’activations marquera le début d’une relation durable entre les deux clubs, tous deux connus comme des leaders dans le monde du sport », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

Les @spurs et le Paris Saint-Germain s'associent pour des évènements inédits à Paris ! ⚽️🏀#NBAParisGame — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 17, 2025

La collaboration comprend plusieurs initiatives conçues pour rassembler et célébrer le rôle du sport dans le changement social. D’ailleurs, les premiers effets de ce nouveau partenariat ne vont pas tarder à être visibles.

Les Spurs présents au match PSG-Manchester City

En effet, les joueurs des San Antonio Spurs seront bientôt à Paris à l’occasion de plusieurs matches de NBA et profiteront de leur présence pour visiter le Parc des Princes. En plus, le génie français Victor Wembanyama et ses coéquipiers assisteront au match de Ligue des champions entre l’équipe de Luis Enrique et Manchester City de Pep Guardiola, le mercredi prochain, au Parc des Princes.

Cette présence illustre parfaitement l’ambition internationale des deux clubs, alors que le Paris SG se prépare à disputer la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis l’été prochain. Une grande nouvelle pour le champion de France en titre en attendant l’officialisation de Khvicha Kvaratskhelia.