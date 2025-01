Classement ASSE : Horneland sort son plan secret contre le FC Nantes

Dans la perspective de remonter au classement, l’ASSE doit absolument remporter le match contre le FC Nantes, avec lequel elle a le même nombre de points, dimanche à Geoffroy-Guichard.

Classement ASSE : Lutte pour le maintien entre deux adversaires directs

L’actuel classement de l’ASSE inquiète sérieusement, tout comme celui du FC Nantes, son adversaire lors de la première journée de la phase retour de la Ligue 1.

Les Verts sont 16es, donc en position de barragistes, tandis que les Canaris sont 15es et également menacés de relégation en Ligue 2 à la mi-saison. D’ailleurs, les deux clubs ont le même nombre de points, soit 16 points chacun au terme des 17 matchs de la phase aller.

L’enjeu de cette rencontre de la 18e journée du championnat est donc clair pour l’AS Saint-Etienne et le Football Club de Nantes : prendre les trois points afin de distancer son concurrent direct dans la course au maintien dans l’élite.

Horneland : « On va affronter le FC Nantes avec le plus d’intensité possible »

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a évidemment souligné l’importance de cette rencontre, notamment pour le classement de l’ASSE. « On est obligés de prendre en compte le classement, mais on ne se concentre pas uniquement là-dessus », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de l’ASSE a ensuite annoncé la couleur quant aux intentions de son équipe : « On va aborder cette rencontre avec le plus d’intensité possible. Le FC Nantes va également jouer un match important face à nous ; ce sera donc une rencontre âpre entre deux équipes qui vont essayer de prendre des points ».