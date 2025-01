Foot : Une grosse inquiétude secoue l’OM, De Zerbi sort du silence !

À l’approche du match entre l’OM et le RC Strasbourg, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour lui de s’exprimer sur une absence notable à la séance d’entraînement.

OM : Roberto De Zerbi rassure pour Mason Greenwood

Mason Greenwood va-t-il participer au prochain match de l’Olympique de Marseille face au RC Strasbourg, prévu ce dimanche au Vélodrome ? L’attaquant anglais, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 réalisations, a quitté la France pour des raisons personnelles et a manqué la dernière séance d’entraînement. Son absence a immédiatement soulevé une vague d’inquiétude sur son état de santé.

L’entraîneur Roberto De Zerbi a toutefois tenu à rassurer les supporters marseillais en confirmant la présence de Mason Greenwood dans le groupe. Le technicien italien a souligné l’importance du joueur dans son système de jeu et s’est félicité de sa progression depuis son arrivée à Marseille.

« Mason sera là (…) Je suis très content, il s’est beaucoup amélioré. C’est un joueur à 360 degrés dans le match. Le fait qu’il soit fort, qu’il ait les actions d’un grand joueur. Qu’il devienne complet et fiable pour l’équipe, c’est évident qu’il a beaucoup progressé », a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

D’autres incertitudes avant le choc contre le RC Strasbourg

L’OM devra tout de même composer avec des incertitudes pour affronter un adversaire strasbourgeois en quête de points. « On a quelques problèmes pour certains joueurs qui n’étaient pas en forme après le match. On verra dimanche matin. On essaiera de récupérer tous les joueurs et d’avoir les meilleurs sur le terrain », a ajouté Roberto De Zerbi.

En bref, les supporters de l’OM peuvent pousser un ouf de soulagement concernant leur nouvel atout offensif. Mason Greenwood devrait être de la partie face au RC Strasbourg dimanche soir au Vélodrome.