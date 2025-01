Angers SCO : l’objectif ambitieux de Jim Allevinah face à l’AJ Auxerre

Après une victoire convaincante contre le Montpellier HSC le week-end dernier, Angers SCO se prépare à affronter l’AJ Auxerre ce dimanche. Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’ailier gauche gabonais Jim Allevinah a exprimé sa détermination et fixé un objectif clair : égaler l’AJ Auxerre au classement de Ligue 1.

Une dynamique positive pour Angers SCO

Angers SCO traverse une période faste : le club est invaincu depuis quatre rencontres, toutes compétitions confondues. La reprise du championnat après la trêve de Noël a été marquée par un éclatant succès 3-1 face à Montpellier. Portés par cette dynamique, les joueurs angevins, à l’image de Jim Allevinah, visent à maintenir leur élan et commencent à rêver d’une éventuelle qualification européenne.

Cependant, l’objectif immédiat reste de battre l’AJ Auxerre ce week-end pour les rejoindre au classement. « Nous sommes dans une bonne période. Cela nous tient à cœur de confirmer dimanche contre Auxerre pour les rattraper au classement. C’est notre meilleure période, aussi bien comptablement que dans le jeu. On veut se mettre à l’abri le plus rapidement possible », a déclaré Allevinah.

Suivez la conférence de presse d’avant-match de #SCOAJA en présence de 𝗝𝗶𝗺 𝗔𝗹𝗹𝗲𝘃𝗶𝗻𝗮𝗵 et du Coach 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗗𝘂𝗷𝗲𝘂𝘅.



🕧 12h15

💬 Live-tweet

📺 Disponible sur YouTube dans l'après-midi pic.twitter.com/vh0DAZ14ZQ — Angers SCO (@AngersSCO) January 17, 2025

Une confrontation clé dans la lutte pour le milieu de tableau

Actuellement 13e avec 19 points, Angers SCO n’est qu’à trois unités de l’AJ Auxerre, 10e avec 22 points. Une victoire permettrait donc aux Angevins de recoller à leur adversaire bourguignon et de rester compétitifs dans une lutte serrée pour le milieu du classement. D’autres clubs comme le Stade Brestois, le RC Strasbourg, le Toulouse FC ou encore le Stade de Reims sont également engagés dans cette bataille.

Bien que l’AJ Auxerre soit légèrement favori sur le papier, Angers SCO compte bien jouer sa carte à fond. Jim Allevinah, en grande forme, pourrait être l’un des principaux artisans d’une éventuelle surprise.