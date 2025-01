ASSE – FC Nantes : Découvrez les choix forts d’Eirik Horneland pour battre Kombouaré

À la veille du choc de Ligue 1 contre le FC Nantes, l’ASSE a dévoilé le groupe convoqué par son entraîneur Eirik Horneland. Le coach norvégien a procédé à des choix forts pour vaincre l’équipe d’Antoine Kombouaré.

ASSE : Eirik Horneland avec une incertitude majeure face au FC Nantes

Dimanche, à 15 heures, dans un stade Geoffroy-Guichard privé de ses deux Kops, l’AS Saint-Étienne accueille le FC Nantes, à l’occasion de la 18e journée du championnat. Ce match revêt une importance capitale au classement. En effet, les Canaris disposent d’une faible marge avec 16 points, et leur position reste précaire.

Une défaite pourrait les replonger dans la zone rouge, le goal-average les différenciant de l’ASSE. Avec 16 points également, les Verts occupent actuellement la place de barragiste. Une victoire leur permettrait de dépasser le FCN et de s’éloigner de la zone dangereuse. Pour cette rencontre, le groupe stéphanois est toujours privé de Ben Old, Yvann Maçon, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji, tous absents de longue date.

Eirik Horneland va également composer avec l’absence d’Aïmen Moueffek, toujours convalescent après avoir été malade avant le déplacement au Parc des Princes contre le Paris SG. De retour dans le groupe lors des précédentes rencontres, Anthony Briançon est de nouveau blessé. Une incertitude planait sur Augustine Boakye, double buteur lors du dernier match disputé à Geoffroy-Guichard.

Bien que souffrant de la hanche depuis quelques semaines, l’ailier international ghanéen de 24 ans figure toutefois dans le groupe de l’ASSE pour défier les hommes d’Antoine Kombouaré. Par ailleurs, Ibrahim Sissoko purgera son troisième match de suspension sur les cinq infligés par la commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF). Le technicien norvégien de l’ASSE se retrouve donc avec des choix limités et intègre Florian Tardieu à son groupe pour remplacer numériquement Anthony Briançon.

ASSE : Les 20 joueurs convoqués pour affronter le FC Nantes

Gardiens de but : Larsonneur, Maubleu

Défenseurs : Abdelhamid, Appiah, Batubinsika, Cornud, Nadé, Pétrot

Milieux : Amougou, Bouchouari, Ekwah, Fomba, Miladinovic, Mouton, Tardieu

Attaquants : Boakye, Cafaro, Davitashvili, N’Guessan, Stassin.