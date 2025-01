PSG Mercato : Mohamed Salah a une priorité claire pour son avenir !

En fin de contrat avec Liverpool le 30 juin prochain, Mohamed Salah serait la grosse priorité du PSG pour le mercato estival à venir. De son côté, l’attaquant de 32 ans aurait une préférence claire pour la suite de sa carrière.

Mercato : Al-Hilal abandonne, le PSG toujours à l’affût pour Mohamed Salah

En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah ne semble pas vraiment se rapprocher d’un accord avec la direction de Liverpool pour la signature d’un nouveau bail. Il y a quelques jours, l’international égyptien a confié au micro de Sky Sports : « c’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. »

D’après L’Équipe, le Paris Saint-Germain surveille très attentivement ce dossier. Courtisan de longue date de l’attaquant de 32 ans, le champion de France serait prêt à le récupérer si aucun accord n’est trouvé pour qu’il reste à Liverpool. Nasser Al-Khelaïfi, proche de Mohamed Salah, serait disposé à lui verser hebdomadairement 500.000 euros pour le convaincre de venir en Ligue 1, à en croire plusieurs médias anglais.

Surtout que Jorge Jesus, l’entraîneur d’Al-Hilal, le club saoudien annoncé comme le grand favori pour accueillir Salah, a récemment laissé entendre qu’il n’était pas vraiment enclin à se lancer dans une telle opération.

« Nous n’avons qu’une seule place sur la liste. Elle est réservée à un joueur de 21 ans ou moins, et nous pourrions ajouter un élément en fonction de nos analyses », a déclaré le technicien portugais en conférence de presse, avant d’ajouter : « nous recherchons un ailier, sans retirer de joueur de la liste actuelle. C’est notre priorité. Quant aux grands noms du football, le mercato actuel n’est pas le moment opportun pour les recruter. »

Le PSG pourrait donc avoir une belle carte à jouer dans ce dossier, même si le principal concerné sait très bien ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Mohamed Salah veut prolonger avec Liverpool

En effet, selon les informations du média TeamTALK, Mohamed Salah souhaiterait en priorité prolonger son contrat à Liverpool. Arrivé incognito à l’été 2017 en provenance de l’AS Rome, l’ancien joueur de Chelsea s’est rapidement imposé à Anfield, où il est devenu une véritable légende.

Après huit années de bons et loyaux services, Salah veut encore poursuivre l’aventure sur les bords de la Mersey et fait donc de sa prolongation à Liverpool sa priorité absolue pour son avenir. Malgré l’intérêt du Paris SG et de l’Arabie Saoudite, avec des offres salariales vertigineuses, le Pharaon ne compte pas forcément quitter les Reds à l’issue de la saison et espère un accord avec sa direction pour prolonger.

Les dirigeants anglais devraient tout de même se montrer convaincants puisque le partenaire de Virgil Van Dijk réclamerait un nouveau contrat de trois ans plus environ 475.000 euros par semaine, soit plus de 22 millions d’euros par saison. Si aucun accord n’est trouvé, Mohamed Salah écoute les offres de ses prétendants, dont le PSG. Affaire à suivre…