L'Arabie saoudite pourrait rendre un nouveau service au PSG en allant chercher deux indésirables. Après Neymar, Al-Hilal veut encore piocher à piocher.

Mercato PSG : D’accord avec Al-Hilal, Verratti attend le feu vert de Paris

Selon les informations du journal Le Parisien, Marco Verratti, qui n’entre plus dans les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain, devrait lui aussi rejoindre les rangs d’Al-Hilal pour permettre au club de retrouver à terme un équilibre à la fois sportif et financier. Le quotidien régional ajoute même que le milieu de terrain de 30 ans serait déjà d’accord avec le club saoudien pour un contrat de trois saisons avec un salaire annuel compris entre 17 et 20 millions d’euros. Après s’être fait recalé avec une première proposition de 30 millions d’euros, les Saoudiens seraient prêts à revenir à la charge avec 15 millions d’euros de plus, soit 45 millions d’euros. Dans l’attente de la réponse des décideurs du PSG, Al-Hilal serait intéressé par un troisième cadre de l’effectif de Luis Enrique.

Keylor Navas également dans le viseur d’Al-Hilal ?

À deux semaines de la fin du mercato estival, Al-Hilal passe la vitesse pour boucler de belles affaires, notamment au Paris Saint-Germain. En effet, après Neymar et Marco Verratti, c’est désormais Keylor Navas qui serait dans le collimateur du club saoudien. À un an de la fin de son contrat, le gardien de but costaricien, qui ne veut pas être la doublure de Gianluigi Donnarumma, est à la recherche d’un nouveau point de chute. D’après Le Parisien, l’entraîneur de la formation du Golfe, Jorge Jesus, verrait d'un bon oeil l'arrivée de l’ancien portier du Real Madrid et aurait donné son accord à sa direction pour son recrutement. Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc renflouer les caisses du PSG cet été grâce à Al-Hilal.