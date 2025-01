Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool ! Accord avec le PSG ?

Libre le 30 juin prochain, Mohamed Salah va quitter Liverpool à l’issue de la saison. Courtisan de longue date de l’attaquant égyptien, le PSG pourrait avoir sa chance dans ce dossier.

Mercato PSG : Mohamed Salah met fin au suspense sur son avenir

Coup de tonnerre à Liverpool. Après huit années de bons et loyaux services, Mohamed Salah a annoncé son possible départ d’Anfield à l’issue de la saison et de son contrat le 30 juin 2025. En effet, profitant d’une interview accordée à Sky Sports ce vendredi, l’ancien joueur de l’AS Rome a confirmé qu’il dispute sa dernière saison sous le maillot des Reds.

« Je veux gagner la Premier League cette saison. Nous n’avons pas pu célébrer notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison de la pandémie de Covid-19), et comme c’est ma dernière année au club, nous voulons faire quelque chose de spécial pour la ville », a notamment déclaré l’international égyptien.

Toutefois, Salah a nuancé ses propos en évoquant la possibilité d’une reprise des négociations avec ses dirigeants pour une prolongation. « Au cours des six derniers mois, il n’y a eu aucun progrès à ce niveau. Nous sommes loin d’une avancée dans les négociations contractuelles, nous devons donc simplement attendre et voir », a ajouté l’attaquant de 32 ans.

Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le double Ballon d’Or africain ne devrait pas manquer de prétendants cet été. Grand fan et proche de Mohamed Salah, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait déjà bougé ses pions dans ce dossier.

Mohamed Salah tient une offre irrésistible du Paris SG

Arrivé à l’été 2017 contre un chèque de 42 millions d’euros, Mohamed Salah vit ses derniers mois sous les couleurs de Liverpool. Auteur de 20 buts et 17 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, l’ancien protégé de Jürgen Klopp continue de briller en Premier League. Tout logiquement, il ne manque pas de prétendants.

Selon plusieurs sources concordantes, le Paris SG serait disposé à proposer un contrat mirobolant à Mohamed Salah, assorti d’un salaire hebdomadaire de 500.000 euros, soit un total de 78 millions d’euros sur trois saisons. Un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif parisien et d’Europe. Reste maintenant à savoir si cela suffira à convaincre l’ancien partenaire de Sadio Mané de rejoindre la Ligue 1 dans quelques mois.