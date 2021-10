PSG Mercato : Révélation troublante sur l’intégration de Wijnaldum

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 03:17

Première recrue estivale du PSG, Georginio Wijnaldum a du mal à se faire une place au sein de l’équipe type de Mauricio Pochettino. L’ancien milieu de terrain de Liverpool semble-t-il, n’est pas vraiment le bienvenu chez les Rouge et Bleu.

Georginio Wijnaldum mis en difficulté pour Paredes

Arrivé cet été après des années de bons et loyaux services à Liverpool, Georginio Wijnaldum n'a pas franchement convaincu son entraîneur Mauricio Pochettino, qui lui préfère d'autres profils. Si ses débuts sont poussifs, l’international néerlandais affirme toutefois se sentir bien à Paris.

« Depuis mon arrivée ici, les joueurs m’ont beaucoup aidé. Ils sont très amicaux et ils sont aussi de très bons joueurs. C’est comme ce que j’ai vécu à Liverpool, on était une famille et ici c’est la même chose (…) La seule différence c’est que je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier », déclarait récemment Georginio Wijnaldum dans une interview accordée au média hollandais NOS.

Quand bien même, le staff parisien n’est pas inquiet et compte lui laisser du temps pour s’intégrer, le journal L’Équipe révèle que le joueur de 30 ans n'aurait pas reçu un soutien franc et sincère des Sud-Américains du vestiaire, inquiets de le voir reléguer Leandro Paredes sur le banc. Et alors que certaines rumeurs annoncent un départ de Wijnaldum lors des prochaines périodes de recrutement, le Paris Saint-Germain a pris une énorme décision concernant son milieu de terrain défensif.

Le PSG a pris sa décision pour Georginio Wijnaldum

Le quotidien L’Équipe explique notamment que le Paris Saint-Germain a décidé de donner du temps de jeu à Georginio Wijnaldum afin qu’il achève son intégration dans le nouveau projet qu’il a rejoint pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Avec la blessure de Marco Verratti, qui devrait être absent durant quatre semaines, l’ancien protégé de Jürgen Klopp va pouvoir avoir plus de temps de jeu pour séduire son entraîneur.

Les prochaines semaines vont donc permettre à Wijnaldum de montrer à son entraîneur ce qu’il vaut. Joueur au gros volume de jeu, le compatriote de Memphis Depay « n'a pas perdu ses qualités en trois mois », selon un scout anglais qui ajoute : « il est propre techniquement, a du volume et une grosse vision. » Il va avoir du temps de jeu pour convaincre définitivement son entraîneur Mauricio Pochettino.