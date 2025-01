Mercato : Après Kvaratskhelia, le PSG fomente une folie pour l’été prochain

Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli pour s’engager en faveur du PSG cet hiver. Mais le club de Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas s’arrêter là. Le Paris SG prépare une autre folie pour l’été prochain.

Mercato PSG : Deux cracks de Premier League font rêver le Paris SG

Alors que le Paris Saint-Germain vient d’officialiser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du SSC Naples contre un chèque de 70 millions d’euros, des rumeurs dévoilent déjà les ambitions de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour le prochain mercato estival.

En effet, le journaliste Loïc Tanzi révèle ce dimanche que malgré la signature de l’international géorgien de 23 ans, le secteur offensif du PSG pourrait encore être renforcé dans les prochains mois. Le spécialiste mercato de L’Équipe explique notamment que les dirigeants parisiens font de Mohamed Salah leur priorité absolue pour l’été 2025.

En fin de contrat dans six mois, l’international égyptien de 32 ans n’a pas encore prolongé avec Liverpool et a récemment laissé entendre qu’il pourrait partir librement à l’issue de la saison. Des sources proches du dossier évoquent un départ certain à 99%, même si le PSG n’est pas seul sur ce coup.

Le club saoudien d’Al-Hilal, qui veut se débarrasser de Neymar, étant disposé à offrir un pont d’or à Mohamed Salah pour le convaincre de rejoindre la Saudi Pro League. Mais le champion de France en titre compte sur l’amitié entre son président Al-Khelaïfi et la star des Reds pour réaliser ce gros coup. Outre Salah, le Paris SG rêverait aussi d’un autre attaquant de Premier League.

Le Paris SG prêt à tout pour Jhon Duran

En concurrence avec Liverpool et l’Arabie Saoudite pour Mohamed Salah, le Paris Saint-Germain ferait également de Jhon Duran sa priorité pour le recrutement de l’été prochain. Après s’être heurté au refus catégorique d’Aston Villa cet hiver, le club de la capitale française aurait prévu de revenir à la charge pour le buteur colombien au terme de l’exercice en cours.

« PSG 2025-26 : Mohamed Salah négocie une prolongation avec Liverpool. Mais attention l’été prochain Paris va tout faire pour le faire venir. C’est probablement le joueur offensif que le PSG veut le plus l’été prochain avec Jhon Duran d’Aston Villa. Donc concurrence très forte de Liverpool pour une prolongation et surtout d’Al-Hilal (Arabie Saoudite) qui va lui proposer un pont d’or et qui a repris contact avec ses représentants il y a quelques jours », écrit Loïc Tanzi sur le compte Tik Tok de L’Équipe. Après Khvicha Kvaratskhelia, le Paris SG pourrait encore frapper très fort l’été prochain.