Transfert OM : Pablo Longoria prépare l’arrivée d’un grand attaquant !

Alors que le mercato commence s’emballer du côté de l’OM, le président Pablo Longoria aurait un as dans sa manche pour renforcer l’attaque. Un grand attaquant serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Transfert OM : Pablo Longoria vise un attaquant de Serie A

Lorsque Elye Wahi a débarqué l’été dernier à l’Olympique de Marseille remplacer un Pierre-Emerick Aubameya décisif et qui avait apporté beaucoup de joie aux supporters marseillais, ce choix de Pablo Longoria était loin de faire l’unanimité. Il faut dire qu’outre son âge, l’attaquant français de 22 ans sortait d’une saison 2023-2024 très compliquée au RC Lens.

Et en 14 rencontres disputées cette saison sous le maillot de l’OM, Elye Wahi n’est pas parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Au point où il est susceptible de s’en aller dès cet hiver. Et même si son concurrent direct, Neal Maupay, monte puissance, le besoin de renforcer l’attaque marseillaise se fait de plus en plus ressentir.

C’est dans cette perspective le président Pablo Longoria prévoit l’arrivée d’un « grantatakan » à Marseille. Il a même a déjà une cible en tête. Comme l’explique Livefoot, la direction marseillaise rêve de faire venir Gianluca Scamacca. L’attaquant italien de l’Atalanta Bergame correspondrait parfaitement au profil recherché par l’OM.

Gianluca Scamacca, le grand attaquant attendu à l’Olympique de Marseille ?

Malgré une grave blessure au genou contractée en août dernier, le joueur de 26 ans a démontré tout son potentiel lors de la saison précédente. Le recrutement d’un tel attaquant représenterait un investissement important pour l’OM. Toutefois, l’Italien, estimé à 30 millions d’euros, pourrait être négocié à un prix plus intéressant en raison de sa blessure.

Gianluca Scamacca está se preparando para retornar ao campo após cinco meses de paralisação devido a uma lesão de ligamento no joelho, ocorrida em amistoso contra o Parma no começo de agosto.



O atacante da seleção italiana segue um percurso de reabilitação impecável e pretende… pic.twitter.com/D8Jm64F3qT — Atalanta Brasil (@atalantabrasil) January 11, 2025

Son arrivée permettrait à Marseille de disposer d’un attaquant de pointe capable de peser sur les défenses adverses et de donner une nouvelle dimension au jeu de Roberto De Zerbi. Ce scénario soulève par ailleurs plusieurs interrogations. Tout d’abord, quel sera l’avenir d’Elye Wahi ? L’OM parviendra-t-il à trouver un acquéreur pour l’attaquant français ?

Par ailleurs, la blessure de Gianluca Scamacca représente-t-elle un risque trop important pour l’OM ? Les prochaines semaines devraient apporter des éléments de réponse à ces questions.