Angers SCO : Esteban Lepaul égale un record historique de Karl Toko-Ekambi

La reprise du championnat a permis à Angers SCO de briller, enchaînant des performances impressionnantes. Parmi les artisans de ce renouveau, Esteban Lepaul s’est particulièrement illustré en égalant un record de Karl Toko-Ekambi.

Esteban Lepaul, le buteur en pleine renaissance

Après avoir clôturé l’année 2024 sur une défaite contre le Stade Rennais FC, Angers SCO a surpris tout le monde en 2025. Sous la direction d’Alexandre Dujeux, le club angevin affiche un nouveau visage grâce à un dispositif tactique solide et des joueurs galvanisés. Résultat : trois victoires consécutives.

Le SCO a successivement battu le Stade Brestois (2-0), le Montpellier HSC (3-1) et l’AJ Auxerre (2-0). Ce regain de forme s’explique notamment par les performances d’Esteban Lepaul. L’avant-centre de 24 ans s’est affirmé comme un atout majeur dans l’attaque angevine, bien qu’il ait débuté la saison timidement.

Esteban Lepaul est le premier joueur Noir&Blanc à inscrire au minimum un but lors de trois matchs consécutifs de @Ligue1 depuis Karl Toko-Ekambi (3, mars-avril 2018) 🥵



Esteeee ⚡️ pic.twitter.com/6t5mEp04p4 — Angers SCO (@AngersSCO) January 19, 2025

Un record de Karl Toko-Ekambi égalé

Esteban Lepaul, natif d’Auxerre, a connu des débuts difficiles cette saison, disputant six matchs sans marquer. Cependant, tout a changé lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain le 9 novembre 2024, où il a inscrit son premier but de la saison. Depuis, le joueur ne s’arrête plus. Lors des trois dernières victoires d’Angers SCO en Ligue 1, Lepaul a marqué à chaque match, totalisant quatre réalisations, dont un doublé contre Montpellier.

Cette série lui permet d’égaler un record établi par Karl Toko-Ekambi en 2018 : celui d’avoir marqué lors de trois matchs consécutifs pour Angers SCO. L’attaquant camerounais avait alors inscrit trois buts entre mars et avril de cette année-là. Avec cette dynamique, Esteban Lepaul regagne en confiance et s’affirme comme une pièce maîtresse du projet d’Alexandre Dujeux, qui ambitionne de maintenir Angers SCO en Ligue 1.