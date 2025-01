Angers SCO : Alexandre Dujeux veut maintenir le cap face à l’AJ Auxerre

Invaincu depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, Angers SCO affiche une belle solidité. L’objectif est désormais clair pour Alexandre Dujeux : poursuivre cette dynamique positive alors que son équipe se prépare à affronter l’AJ Auxerre ce dimanche.

Angers SCO retrouve son équilibre sous la direction d’Alexandre Dujeux

Le début de saison n’avait pourtant pas souri aux Angevins. Avant leur première victoire marquante face à l’AS Saint-Étienne (2-4) le 26 octobre dernier, Angers SCO restait sur une série noire de huit matchs sans succès. En difficulté et flirtant dangereusement avec la zone rouge, le club a progressivement redressé la barre. Grâce à un collectif qui commence à prendre forme, les hommes d’Alexandre Dujeux s’approchent désormais du top 6.

Actuellement sur une série de quatre rencontres sans défaite, le technicien français de 49 ans ne veut pas relâcher la pression. Son ambition ? Maintenir le cap pour faire de cette saison un véritable tournant :

« La bonne dynamique est enclenchée, et on doit faire en sorte de la poursuivre. La vie est faite de cycles, et il faut se montrer ambitieux et exigeants pour continuer. Le plus dur dans le football, c’est la constance. On est sur une bonne période, mais on doit rester exigeants et professionnels. On a eu quelques insuffisances contre Montpellier, et on doit corriger ça », a-t-il déclaré.

Une victoire contre l’AJ Auxerre ce week-end est donc perçue comme essentielle pour continuer sur cette lancée.

Photo : Alexandre Dujeux

Un vestiaire soudé malgré les blessures

En marge de cette rencontre, Alexandre Dujeux a également fait le point sur l’état de son effectif. S’il se réjouit de la bonne connexion entre ses joueurs, certains blessés restent incertains pour ce match :

« La forme actuelle est aussi une question de cohésion. Celle d’Esteban Lepaul, par exemple, apporte beaucoup de liant à notre jeu. Toutefois, quelques joueurs ont encore des pépins physiques. On verra s’ils se sentent prêts. Emmanuel Biumla, souvent blessé l’année dernière, est un exemple. Nous avons préféré ne pas prendre de risques face à QRM », a expliqué le coach.