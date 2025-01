Le Montpellier HSC a enfin mis fin à une série noire de six matchs sans victoire en s’imposant face à l’AS Monaco (2-1) le week-end dernier. Une performance qui redonne espoir aux Héraultais et surtout à leur gardien de but, Benjamin Lecomte. Profitant de cette occasion, le portier de 33 ans a adressé une demande claire et forte à ses coéquipiers.

Une victoire contre l’AS Monaco, source de soulagement

Critiqué et écarté à plusieurs reprises cette saison, le Montpellier HSC avait bien besoin d’une victoire pour redresser la barre. Sous la houlette de Jean-Louis Gasset, les efforts collectifs de l’équipe ont enfin payé. Cette victoire (2-1) face à un adversaire de haut niveau représente une bouffée d’air frais pour les joueurs et, en particulier, pour Benjamin Lecomte, qui n’a pas caché sa satisfaction :

« Il fallait enfin que l’on montre notre vrai visage. On a du mal à comprendre pourquoi d’un week-end à l’autre, on a tant d’écart. Que ce soit sur l’intensité, l’engagement ou le niveau technique. J’ai vu des attitudes aujourd’hui que je n’avais pas vues depuis longtemps, et ça fait vraiment plaisir », a confié le natif de Paris.

Lecomte a également salué la performance défensive de l’équipe, un aspect qu’il estime crucial pour espérer remonter au classement : « Sur un plan défensif, c’est ce qu’il faut : un collectif, des gars avec la rage d’aller contre un tir et la rage de tacler pour ne pas prendre de buts. En tant que gardien, c’est ce que j’attends de tout le monde. »

Montpellier HSC : Benjamin Lecomte lance un appel fort à ses coéquipiers 3

Benjamin Lecomte appelle à la régularité

Malgré la satisfaction de cette victoire, le gardien du MHSC reste lucide. Benjamin Lecomte a exhorté ses coéquipiers à maintenir ce niveau d’engagement pour les matchs à venir : « Il ne faut surtout pas se relâcher. Chaque match va être aussi important, et on doit continuer à travailler. Il y a du potentiel dans cette équipe, c’est sûr. Maintenant, il faut répéter ces efforts-là chaque week-end, pas juste sur des exploits », a-t-il averti.

Lecomte espère que ce succès contre Monaco sera le déclic tant attendu pour relancer le Montpellier HSC, toujours en grande difficulté en Ligue 1 : « Cette victoire, un déclic ? Je pense que les prochaines journées nous le diront. Il reste encore du temps, mais aujourd’hui, j’ai vu des attitudes qui donnent de l’espoir. »

Avec cette victoire précieuse, le Montpellier HSC doit désormais prouver qu’il peut être régulier et sortir de la zone rouge. Les prochaines rencontres seront cruciales pour Benjamin Lecomte et ses coéquipiers. Les supporters espèrent que cette performance marquera un véritable tournant dans la saison.