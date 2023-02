Montpellier HSC : Benjamin Lecomte remotive ses troupes avant Brest

Publié par Thomas G. le 07 février 2023 à 14:00

Toujours en grande difficulté en championnat après la défaite face à Strasbourg, le Montpellier HSC peut compter sur le retour en forme de Benjamin Lecomte.

La semaine dernière, les Montpelliérains sont retombés dans leurs travers en enchainant deux défaites consécutives, face au PSG et au RC Strasbroug. Ces résultats ont aggravé la situation du Montpellier HSC au classement, les hommes de Romain Pitau sont 15e avec deux points d’avance sur la zone de relégation.

Ce week-end, le MHSC s’est inclinée face au Racing Club de Strasbourg dans un choc entre deux clubs qui luttent pour le maintien. Les Héraultais se sont inclinés à la Meinau avec notamment un but encaissé dès les premières secondes. Malgré un carton rouge pour les Strasbourgeois, le Montpellier HSC n’est pas parvenu à inverser le cours du match pour s' imposer en Alsace ce qui a provoqué la colère de Maxime Estève. À cinq jours de la réception du Stade Brestois, les Héraultais veulent reprendre leur marche en avant et éviter d’être relégable. Le MHSC a l’occasion de se racheter dans un choc entre deux clubs qui luttent pour ne pas descendre en Ligue 2.

Les hommes de Romain Pitau n’ont pas encore gagnés cette année à domicile.Un succès devant leurs supporters leur permettrait de prendre 3 points d’avance sur le Stade Brestois. L’entraîneur du Montpellier HSC pourra une nouvelle fois compter sur Benjamin Lecomte qui s’est déjà montré décisif depuis son retour.

Montpellier HSC : Benjamin Lecomte croit au maintien du MHSC en Ligue 1

Après le départ de l’international suisse, Jonas Omlin, les dirigeants du MHSC ont décidé de rapatrier Benjamin Lecomte. Étincelant depuis son retour à la Paillade, l’ancien monégasque est l’une des seules satisfactions coté montpelliérain. Le gardien français s’est exprimé au micro de France Bleu Hérault après la défaite du Montpellier HSC face au RC Strasbourg.

Benjamin Lecomte a déclaré : « On se met dedans tout seuls. Il n’y a rien de plus à dire, on le savait, Strasbourg défend très bien avec un bloc bas et très costaud. Ils ont fait le match qu’il fallait faire et nous, on a fait tout l’inverse de tout ce qu’on avait pu se dire. Ça a le mérite d’être clair, nous avons face à nous une semaine très importante avec la réception de Brest. Il va falloir travailler ensemble et se vider la tête pour aborder ce match.. Il ne faut pas s’inquiéter, on prend deux buts sur des erreurs largement évitables, je préfère que ça soit sur ce genre de choses qu’on pourra corriger. On doit positiver car il reste un bon nombre de matchs avec certains d’entre eux à notre portée, mais il faudra les aborder d’une autre manière. » Prochain rendez-vous dimanche pour le Montpellier HSC avec la réception du Stade Brestois en quête d’un premier succès à la Mosson en 2023.