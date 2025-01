Depuis trois matchs, Angers SCO affiche une dynamique impressionnante en Ligue 1. Le club angevin a enchaîné trois victoires consécutives, permettant à son entraîneur, Alexandre Dujeux, de savourer une véritable renaissance sportive.

Alexandre Dujeux satisfait après la victoire contre l’AJ Auxerre

Mission accomplie pour Angers SCO, qui a dépassé l’AJ Auxerre au classement de la Ligue 1 ce week-end. L’objectif fixé par Alexandre Dujeux et son équipe était clair : battre le club bourguignon. Résultat ? Une victoire maîtrisée 2-0. Face à la presse, l’entraîneur angevin n’a pas caché sa satisfaction : « On savait que c’était un match très important. Avec une victoire, on pouvait revenir à hauteur d’Auxerre. Cela mettait une pression supplémentaire sur ce match, et on connaissait l’enjeu », a déclaré Alexandre Dujeux.

Il est également revenu sur l’analyse du match : « On a commencé timidement, mais ça a été mieux par la suite. En ce moment, on prend plus de points, et c’est très satisfaisant. Cela récompense le travail et l’investissement de tout le monde. On est plus attentifs aux appels pour distribuer les ballons. En première mi-temps, on a eu du mal à développer notre jeu. En revanche, en deuxième mi-temps, on voulait les mettre davantage sous pression. »

Angers SCO : Alexandre Dujeux ravi de la transformation spectaculaire de son équipe 3

Une mention spéciale aux joueurs clés

Après ce succès, Alexandre Dujeux a tenu à souligner les performances individuelles de certains joueurs. « Quand on est dans une bonne dynamique, la réussite est souvent au rendez-vous. Le premier but a été inscrit avec un peu de réussite, mais c’était aussi très bien tiré par Farid El Melali », a-t-il expliqué.

L’entraîneur a également salué la forme exceptionnelle d’Esteban Lepaul, qui a marqué contre l’AJ Auxerre : « Je suis très content d’Esteban Lepaul. Il s’en sort très bien en attaque. Il a gagné en confiance en élevant son niveau de jeu au quotidien. Le match contre Bobigny a marqué le début d’une belle aventure pour lui, comme pour nous. »