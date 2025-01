OM : Le plan de Pablo Longoria pour en finir avec l’injustice des arbitres

L’OM ne compte plus se laisser faire. Après le penalty non sifflé contre le RC Strasbourg, le club présidé par Pablo Longoria envisage de nouvelles actions pour mettre fin à ce qu’il considère comme une injustice.

L’OM en colère : une persécution arbitrale ou une simple coïncidence ?

La colère gronde au Vélodrome. Après le match nul face au RC Strasbourg (1-1), les joueurs et les dirigeants de l’OM ont unanimement dénoncé une série de décisions arbitrales qu’ils jugent défavorables. Pour les Phocéens, le sentiment d’injustice est palpable, et les exemples ne manquent pas

Des cartons rouges jugés trop sévères, des pénaltys non sifflés sur Jonathan Rowe et Pierre-Emile Hojbjerg sont autant de décisions contestables… « C’est toujours contre nous », a ainsi regretté le gardien de but Geronimo Rulli. Le président marseillais, Pablo Longoria, s’est montré encore plus virulent, évoquant un « désavantage » intentionnel.

Ce sentiment de persécution s’est renforcé depuis quelques mois. L’OM estime accumuler les erreurs d’arbitrage, à l’image de l’expulsion de Medhi Benatia, sanctionné de six matchs de suspension. Un traitement de faveur dont ne bénéficieraient pas les autres équipes, selon les dirigeants marseillais.

Pablo Longoria prépare la riposte

En interne, la direction de l’OM réfléchit à des moyens de faire entendre sa voix et de mettre fin à ce qu’elle considère comme une injustice. La Provence explique en effet que plusieurs pistes sont envisagées par Pablo Longoria et son équipe, toutes visant à dénoncer publiquement ces erreurs répétées et à faire pression sur les instances dirigeantes du football français.

Cette affaire met en lumière une nouvelle fois les tensions entre l’OM et l’arbitrage. Le club phocéen, qui a déjà connu de nombreux épisodes similaires dans son histoire, semble déterminé à ne plus se laisser faire et prévoit des stratégies pour que « cette injustice cesse ».