OM : Le grand déballage de Medhi Benatia sur Jonathan Clauss !

Jonathan Clauss était l’un des hommes dont le départ de l’Olympique de Marseille était annoncé cet hiver. Le défenseur français a été poussé à la sortie par le club pour des raisons que Medhi Benatia a évoqué au micro du CFC.

OM : Medhi Benatia fracasse Jonathan Clauss

Sur le plan sportif et humain, l’Olympique de Marseille connaît un début d’année 2024 de galère. En plus des résultats qui peinent à suivre, en dépit de quelques renforts signés cet hiver, le club dirigé par Pablo Longoria a connu aussi un épisode regrettable, lié à Jonathan Clauss que les dirigeants ont voulu pousser à la sortie dans les dernières heures du mercato de janvier dernier. La faute à une attitude du joueur qui ne cadre plus avec les objectifs et les valeurs de l’OM. Conseiller sportif de l’OM depuis fin 2023, Mehdi Benatia n’a pas été tendre au moment d’évoquer cet épisode du défenseur droit marseillais.

Tout a commencé le 10 février 2024 quand le joueur a demandé à être remplacé lors d’un match de Ligue 1 face à l’AS Monaco, alors qu’il n’était pas blessé, ce qui a agacé le staff de l’OM. Depuis, la direction de l’OM a cherché à en savoir plus sur un éventuel désir de Jonathan Clauss de quitter le club. Si des rumeurs ont fait état d’une menace de l’ancien joueur marocain vis-à-vis de Jonathan Clauss, le bras droit de Longoria l’a nié en bloc. « Il n’y a pas eu de menaces», assure Benatia, qui confie qu’il n’y a pas eu d’offres non plus pour l’international français.

Photo : Jonathan Clauss

Benatia avait été prévenu pour Jonathan Claus

Depuis cette affaire, Medhi Benatia a affirmé que le comportement de Jonathan Clauss s’était amélioré. Malheureusement sur le terrain, rien ne va pour l’OM qui s’est encore incliné ce dimanche 1-0 sur la pelouse du Stade Brestois. A son arrivée au mois de novembre 2023, le Marocain avait déjà été prévenu sur les écarts de comportement de certains joueurs du club.

Parmi eux figure l’arrière droit de 31 ans, qui a été entretenu sur ce que les dirigeants du club attendaient de lui. Alors que le club phocéen pensait lui avoir fait passer un message clair, « malheureusement ça ne l’était pas», a fait savoir le conseiller sportif.