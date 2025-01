Mercato Stade Rennais : Un cador turc débarque à Rennes pour Glen Kamara !

Poussé vers la sortie au Stade Rennais, le milieu de terrain finlandais, Glen Kamara, attise les convoitises de nombreux clubs pendant ce mercato hivernal. Un géant turc accélère les discussions avec Rennes pour le recruter.

Mercato Stade Rennais : Glen Kamara en route vers la Turquie cet hiver ?

Les dirigeants du SRFC préparent un vrai changement cet hiver pour se maintenir en Ligue 1 à la fin de cette saison. Depuis le début de cette campagne, le club breton est en grande difficulté et pointe à la 14e place au classement.

Le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli, veut relancer maintenant la machine rennaise et met certains joueurs indésirables à la porte. Placé dans un loft aux côtés d’autres joueurs comme Gauthier Gallon et Baptiste Santamaria, le milieu de terrain finlandais Glen Kamara devra quitter Rennes pour chercher une nouvelle destination.

Arrivé au Stade Rennais lors du dernier mercato estival en provenance de Leeds United, Glen Kamara n’a pas pu combler les attentes des dirigeants rennais. La pépite finlandaise a fait 13 apparitions en Ligue 1 avec les Rouge et Noir cette saison. Malgré ses statistiques moins convaincantes, plusieurs clubs se bousculent pour l’accueillir et le relancer.

Selon les informations de L’Équipe, Southampton, Ipswich Town, Burnley, Sunderland et Middlesbrough se positionnent tous pour boucler la signature de Glen Kamara. Mais un nouveau prétendant entre dans la course et pourrait damner le pion à ces formations anglaises.

Selon le média turc FotoMac, Trabzonspor serait désormais en pole position sur ce dossier. Le géant turc serait en pleine négociation avec les dirigeants du Stade Rennais pour vite boucler le transfert de l’international finlandais. Les deux clubs pourraient bientôt trouver un accord définitif.

Sous contrat au Stade Rennais jusqu’en 2028, la valeur marchande de l’international finlandais est estimée à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt.