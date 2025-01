Stade Brestois : le mot d’ordre d’Éric Roy avant le choc contre le Shakhtar Donetsk

Ce mercredi 22 janvier 2025, le Stade Brestois affronte le Shakhtar Donetsk en Ukraine dans le cadre de la septième journée de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre décisive, l’entraîneur brestois Éric Roy a fixé un mot d’ordre clair à ses joueurs : humilité et engagement.

Une nouvelle page de gloire à écrire

Cette soirée pourrait marquer un nouveau chapitre exceptionnel pour le Stade Brestois, auteur d’un parcours remarquable depuis le début de la saison. En Ligue des Champions, les Ty Zefs se distinguent par leurs performances solides et leurs résultats impressionnants. Juste avant la trêve hivernale, le club breton a écrit l’histoire en battant le PSV Eindhoven (1-0) à l’extérieur, décrochant ainsi une place de barragiste pour les huitièmes de finale.

Ce mercredi, une nouvelle victoire contre le Shakhtar Donetsk leur permettrait d’accéder directement au top 8 européen, synonyme de qualification directe. Face à une équipe expérimentée sur la scène européenne, les hommes d’Éric Roy devront allier efficacité et engagement. Avec 13 points déjà au compteur, l’objectif est clair : continuer à rêver.

𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "À nous de répondre dans le jeu et d'être capable de pouvoir rivaliser."



La conférence de presse d'avant-match face au Shakhtar Donetsk en intégralité 👇 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 21, 2025

Éric Roy appelle à l’humilité et au respect

L’enjeu est de taille, mais Éric Roy insiste sur la nécessité d’aborder ce rendez-vous avec humilité. Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien de 57 ans a évoqué la situation difficile que traverse l’Ukraine, soulignant l’importance de rester humain et respectueux envers leurs adversaires :

« On connaît tous la problématique, on sait bien que c’est terrible. Lors de notre dernier match, le derby remporté contre Rennes (2-1), on a beaucoup parlé de la résilience de mon équipe, mais elle est incomparable à celle des Ukrainiens face à ce qu’ils vivent depuis des années. Il faut être très humble et admiratif de leur capacité à continuer malgré tout », a déclaré Éric Roy. L’entraîneur brestois a également ajouté :

« Nous devons rester concentrés sur le terrain. C’est très difficile de trouver les mots justes face à leur réalité. Cependant, il y aura beaucoup de respect, de la part de mes joueurs comme de notre staff, envers l’équipe adverse. » Malgré cette prise de conscience, Éric Roy garde un œil sur l’objectif principal : décrocher une victoire historique en Ukraine et valider une place en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.