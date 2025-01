Mercato PSG : Mohamed Salah à Paris ? Un rendez-vous décisif prévu !

Le PSG accélère les discussions avec les représentants de Mohamed Salah pour s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Une réunion est prévue entre les deux parties la semaine prochaine.

Mercato PSG : Le Paris SG fonce sur Mohamed Salah

Le PSG pourrait réaliser un gros coup en s’offrant les services de Mohamed Salah lors du prochain mercato estival. L’attaquant égyptien de Liverpool, dont le contrat expire en juin prochain, serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Si les premières rumeurs avaient été démenties, de nouvelles informations indiquent que tout peut changer.

Selon les informations de PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens seraient prêts à tout pour s’attacher les services de l’international égyptien dès le prochain mercato estival. Une réunion est prévue la semaine prochaine entre les représentants du PSG et ceux de Salah.

Lors de cet entretien, le club de la capitale devrait soumettre à l’attaquant une offre alléchante, comprenant notamment un contrat de trois ans. Cependant, la concurrence est rude pour recruter l’ancien joueur de l’AS Rome.

Des clubs saoudiens, disposant de moyens financiers colossaux, sont également sur cette piste et pourraient proposer un salaire bien supérieur à celui que pourrait offrir le club parisien. De plus, Liverpool n’a pas encore abdiqué et espère toujours prolonger son buteur.

Cette saison, Mohamed Salah affole encore les compteurs de buts. En 31 rencontres toutes compétitions confondues avec Liverpool, le Pharaon a inscrit 22 buts. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 55 millions d’euros.