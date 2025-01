PSG Mercato : Bradley Barcola lance déjà un défi à Khvicha Kvaratskhelia

Sauf surprise, Khvicha Kvaratskhelia va quitter le Napoli pour s’engager avec le PSG durant ce mercato hivernal. L’ailier géorgien vient pour concurrencer Bradley Barcola au sein de l’attaque du Paris SG. Mais le Français de 22 ans ne semble pas effrayer par ce renfort impressionnant.

PSG Mercato : Le Paris SG accélère pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia

Selon les dernières informations du média La Repubblica, le directeur sportif du SSC Naples, Giovanni Manna, séjourne en ce moment à Nice pour rencontrer son homologue du Paris Saint-Germain, Luis Campos au sujet de Khvicha Kvaratskhelia. La publication italienne évoque des « heures décisives » pour le transfert de l’international géorgien de 23 ans.

Une information confirmée par le journal Le Parisien, qui assure qu’un accord pourrait intervenir mardi ou mercredi. Pour le Paris SG, un transfert entre 65 et 70 millions d’euros est espéré, tandis que le Napoli valorise son crack à 80 millions d’euros. Toujours selon le quotidien régional, Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur Kvaratskhelia le plus rapidement possible, « contre Reims le 25 janvier si le joueur a signé son contrat d’ici là. »

Raison pour laquelle « les dirigeants italiens comme français tablaient sur un accord possible ce mardi ou ce mercredi », précise Le Parisien. Mis à l’écart par Antonio Conte lors de la victoire contre le Hellas Vérone ce dimanche, le natif de Tiflis est attendu à Paris pour offrir une belle concurrence à Bradley Barcola. Et visiblement, l’ancien milieu offensif de l’OL ne semble pas effrayer par cette arrivée XXL.

Bradley Barcola ne craint pas la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia

L’arrivée potentielle de Khvicha Kvaratskhelia à Paris offre de nouvelles options à Luis Enrique. Loin d’être une source d’inquiétude, cette perspective semble stimuler un Bradley Barcola déterminé à retrouver son meilleur niveau. Après un début de saison canon, l’international français a peu à peu disparu des radars avec des prestations décevantes.

Comme le rapporte le quotidien L’Équipe, Barcola reste concentré sur ses objectifs : retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Luis Enrique. Très critique envers lui-même, le natif de Lyon redouble d’efforts et s’appuie notamment sur l’analyse vidéo pour progresser.

En privé, le protégé de Luis Enrique se dit prêt à aborder la suite de la saison avec une grande détermination. Cette détermination n’est nullement affectée, bien au contraire, par l’émergence de Désiré Doué ou l’arrivée probable de Khvicha Kvaratskhelia. Il voit plutôt en cette concurrence une source de motivation supplémentaire pour progresser et s’imposer.