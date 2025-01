Mercato OM : L’espoir grandit pour une arrivée de Marcus Rashford

En difficulté à Manchester United, Marcus Rashford est annoncé vers un transfert à l’OM. Le club phocéen pourrait d’ailleurs profiter des problèmes financiers du FC Barcelone, son principal concurrent dans ce dossier.

Mercato : Marcus Rashford n’est pas une priorité pour le FC Barcelone

Le dossier Marcus Rashford connait un nouveau développement. Alors que l’attaquant anglais semble destiné à quitter Manchester United durant ce mercato hivernal, de nombreux clubs européens se sont positionnés pour l’attirer, dont l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone.

Le Barça semblait tenir la corde pour sa signature, mais les dernières déclarations de Deco, le directeur sportif du club catalan, viennent semer le doute. Interrogé sur la possibilité de recruter Marcus Rashford, le Portugais a clairement indiqué que la priorité du club était de prolonger les contrats de ses joueurs actuels. « Aujourd’hui, la priorité, c’est la prolongation des joueurs importants que nous avons dans l’effectif », a-t-il déclaré dans des propos rapporté par RMC Sport.

Une opportunité à saisir pour l’OM

Le fair-play financier contraint le FC Barcelone à faire des choix, et le recrutement de Marcus Rashford ne semble plus être une priorité à l’heure actuelle. Cette situation ouvre une fenêtre d’opportunité pour l’OM. Le club dirigé par Pablo Longoria, qui suit de près la situation de Rashford, pourrait ainsi se positionner plus favorablement pour attirer l’international anglais.

Un tel recrutement serait un véritable coup de maître. L’attaquant anglais apporterait son expérience, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs. Néanmoins, l’OM devra faire face à une concurrence toujours aussi forte. L’AS Monaco, l’AC Milan, la Juventus ou encore le Borussia Dortmund seraient sur toujours sur ses traces.