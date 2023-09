La légende du Barça, Deco, a officiellement été présentée aux médias ce mercredi. Le nouveau directeur sportif a fait une grande annonce.

Mercato FC Barcelone : Deco, nouveau directeur sportif du Barça

Le 16 août dernier, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec Deco pour être le nouveau directeur sportif du club. Légende du Barça entre 2004 et 2008, aux côtés de Lionel Messi, Andrés Iniesta ou encore Eric Abidal, l'international portugais de 46 ans lance désormais sa carrière de dirigeant.

Deco a signé un contrat de trois ans et sera en charge de développer la philosophie du FC Barcelone et de confectionner l'effectif en accord avec l'entraîneur et le staff. Débarqué en plein mercato estival, il a pu prendre sa prise de poste aux côtés de Mateu Alemany, qui a désormais quitté le club, et était présent lors des présentations de Joao Cancelo et Joao Félix.

Le président du Barça, Joan Laporta, s'est exprimé sur l'officialisation de Deco en tant que nouveau directeur sportif. "C'est une équipe de travail courageuse, elle sait prendre des risques. Nous le faisons depuis le banc jusqu'à la direction. Nous pensons que c'est la façon de diriger et de gérer le club. C'est une équipe professionnelle, qui j'adore le Barça et nous sommes entre de bonnes mains."

Deco confirme que Xavi va prolonger à Barcelone

De son côté, Deco, se dit prêt à travailler en étroite collaboration avec Xavi, sous ancien coéquipier au Barça. "Nous avons besoin de temps et de tranquillité pour former l'équipe et Xavi nous le donne. J'ai toujours pensé que Xavi était un grand entraîneur. Je suis très heureux que Xavi soit arrivé au club, à un moment indécis."

Il a par ailleurs fait une annonce importante sur l'avenir de Xavi au FC Barcelone, en confirmant qu'il allait prolonger. "Xavi va signer un nouveau contrat, il mérite de prolonger le contrat. Combien d'années ? Vous verrez bientôt, mais nous faisons vraiment confiance à Xavi pour l'avenir." Arrivé sur le banc du Barça en novembre 2021, Xavi est en fin de contrat en juin 2024.