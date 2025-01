ASSE : Zuriko Davitashvili, le bourreau de l’AJ Auxerre menace encore !

L’ASSE affronte l’AJ Auxerre en match d’ouverture de la 19e journée de Ligue 1, vendredi soir. Zuriko Davitashvili, qui avait été un véritable bourreau pour les Auxerrois lors du match aller, leur a adressé un message clair.

AJ Auxerre-ASSE : Duel entre concurrents directs pour le maintien

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, et Zuriko Davitashvili se sont présentés en conférence de presse ce jeudi afin d’évoquer le match contre l’AJA, prévu au stade de l’Abbé-Deschamps, vendredi à 20h45. L’enjeu de cette rencontre entre deux clubs luttant pour le maintien est clair : prendre les trois points face à un concurrent direct pour améliorer leur position dans le classement.

L’AS Saint-Etienne sera privée de trois joueurs suspendus face à l’AJ Auxerre : Benjamin Bouchouari et Louis Mouton au milieu de terrain, et Ibrahim Sissoko en attaque.

Zuriko Davitashvili en pleine forme pour affronter Auxerre

En revanche, Zuriko Davitashvili sera bien présent. Malade lors de la réception du Stade de Reims, le 4 janvier, il est désormais en pleine forme. L’ailier gauche de l’ASSE avait d’ailleurs été buteur contre le PSG à Paris, lors de la 17e journée.

Au moment de retrouver le club icaunais, il se souvient de son triplé historique inscrit lors du match aller remporté (3-1) à Geoffroy-Guichard, début octobre 2024. « Ce match est un très bon souvenir qui reste gravé en moi. Mais vendredi, c’est une autre rencontre pour les deux équipes, notamment pour nous, qui avons changé d’entraîneur et de projet de jeu », a-t-il confié.

Actuel meilleur buteur des Verts avec six buts et deux passes décisives en 17 matchs disputés en Ligue 1, Zuriko Davitashvili se sent affûté avant la confrontation entre les deux clubs promus en Ligue 1.

« Après avoir été malade et un peu faible, notamment à Paris, je me sens mieux. Contre le FC Nantes, j’ai eu du mal à trouver des espaces face à un bloc bas, mais j’essaie et je travaille pour faire mieux », a déclaré la recrue estivale de l’ASSE. L’AJ Auxerre est prévenu !